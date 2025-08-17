To już oficjalne. Prezes zapowiedział Xiaomi 16

Xiaomi świętuje 14. urodziny

Xiaomi świętuje swoje 14. urodziny, co było okazją do zdradzenia kilku sekretów. Szef firmy, Lu Weibing udostępnił wideo, w którym zapowiada przełomową, 16. serię flagowych smartfonów Xiaomi. Wideo jest swego rodzaju podróżą przez dotychczasowy dorobek firmy i zarazem zapowiedzią rewolucyjnych zmian.

Konkretów niewiele, ale do czego są źródła przecieków

Według przecieków najbardziej imponującą zmianą jest znacząca poprawa aparatu do selfie – Xiaomi po raz pierwszy wprowadzi przednią kamerę o rozdzielczości 50 Mpix z szerokim polem widzenia, autofokusem oraz możliwością nagrywania wideo w 4K przy 60 kl./s. To rozwiązanie znacznie przewyższa dotychczasowe sensory 32 Mpix i pozycjonuje nowe modele w czołówce rynku, jeśli chodzi o funkcjonalność przedniej kamery, zwłaszcza w słabych warunkach oświetleniowych.

Z tyłu znajdziemy potrójny zestaw aparatów, składający się z głównego sensora 50 Mpix (1/1,3”), ultraszerokokątnego 50 Mpix i teleobiektywu 50 Mpix. Wersja Pro zyskuje dodatkowo wsparcie dla ultra wysokiego zakresu dynamicznego (HDR) oraz sensor ToF. Producent zapowiada również dalszą, jeszcze bliższą współpracę z marką Leica, mającą zapewnić jeszcze lepszą jakość zdjęć, naturalne kolory i zaawansowane efekty portretowe.

Absurdalnie pojemna bateria — dwa dni pracy nie będą stanowić problemu

Moc obliczeniową nowych smartfonów zapewni procesor Snapdragon 8 Elite 2 – najnowszy i najmocniejszy układ od Qualcomma, który zadebiutuje globalnie pod koniec września. Xiaomi 16 wyposażony zostanie również w płaski ekran OLED o przekątnej 6,3”, a całość zasili potężna bateria o pojemności aż 7000 mAh, co może być rekordem w tej klasie urządzeń, zwłaszcza przy zachowaniu smukłej obudowy i niewielkiej wagi.