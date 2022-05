Intel rozszerza ofertę dla wymagających graczy. AMD znowu z tyle?

Intel nie ma zamiaru oddawać pozycji króla. Niebiescy ogłosili nowe procesory mobilne do maszyn gamingowych i mobilnych stacji roboczych.

To o czym wczoraj pisaliśmy na łamach Telepolis, dzisiaj stało się prawdą. Podczas wydarzenia Intel Vision 2022 Amerykanie ogłosili siedem nowych procesorów mobilnych z 12. generacji. Mowa o jednostkach należących do rodziny Intel Alder Lake-HX, które skierowane są do laptopów gamingowych i stacji roboczych.

Intel oferuje podkręcanie CPU i pamięci RAM

Nowa seria charakteryzuje się odblokowanym mnożnikiem i jest dostępna w modelach Core i5, Core i7 oraz Core i9. Zapewnia ona nawet do 64% wyższą wydajność w zadaniach wielowątkowych w porównaniu do 11. generacji Intel Core czy procesorów AMD Ryzen 6000. Wszystko dzięki większej liczbie rdzeni i pamięci.

Intel Core 12. gen HX to nawet do 16 rdzeni i 24 wątków. Podobnie jak w komputerach stacjonarnych mowa o połączeniu dużych rdzeni z dużą wydajnością z mniejszymi, energooszczędnymi. Maksymalne taktowania to nawet do 5,0 GHz w trybie Turbo, acz warto podkreślić, że bazowo mowa o zakresie od 2,0 do 2,5 GHz.

W przypadku poboru mocy wszystkie nowe procesory - bez różnicy czy mowa o Core i5, i7 czy i9 - mają bazowe TDP na poziomie 55 W. To jednak drastycznie wzrasta w trybie Turbo i może osiągnąć nawet 157 W. Partnerzy Niebieskich będą więc musieli zaoferować laptopy z wydajnymi układami chłodzenia.

Intel Alder Lake-HX kusi nowymi technologiami. Mowa między innymi o obsłudze interfejsu PCIe 5.0 x16, pamięci RAM DDR5 czy WiFi 6. Wszystko to przełoży się na spory skok wydajności w grach i programach. Zaś moduły charakteryzujące się niższymi napięciami oznaczają dłuższy czas pracy na akumulatorze.

Jak wspomnieliśmy wcześniej opisywane CPU są odblokowane, co jest rzadkością w laptopach. Ma to pozwolić świadomym użytkownikom na podkręcanie zarówno procesora, jak i pamięci RAM.

Jeszcze w tym roku główni producenci OEM (m.in. Dell, HP, Lenovo) mają wprowadzić na rynek ponad 10 modeli urządzeń wyposażonych w procesory Intel Core HX 12. generacji przeznaczonych dla profesjonalistów i graczy

