Składany iPhone może być tańszy, niż myśleliśmy

Tańszy niż Galaxy Z Fold? To możliwe

Tydzień temu Samsung zaprezentował składany model Galaxy Z Fold7. Cena? Od prawie 2000 dolarów, a w Polsce od 8799 zł do 10599 zł. I choć składane smartfony to już nic nowego, wciąż są luksusem, na który nie każdy może sobie pozwolić. A co, jeśli Apple zrobi coś inaczej?

Samsung Galaxy Z Fold7 0 opinii Samsung Galaxy Z Fold7 0 opinii Ekran 8.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 4400mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Według najnowszego raportu UBS, jednej z największych firm inwestycyjnych, składany iPhone może kosztować mniej, niż się do tej pory mówiło. Materiały potrzebne do jego produkcji mają kosztować Apple'a około 759 dolarów (2780 zł). To mniej niż Samsung płaci za części do Galaxy Z Fold FE (790 dolarów, 2895 zł).

Oczywiście, to tylko koszt komponentów. Do tego dochodzi montaż, badania, marketing i… marża. Ale i tak daje to nadzieję na niższą cenę końcową. UBS szacuje, że składany iPhone będzie kosztować między 1800 a 2000 dolarów (6600-7330 zł). To wciąż bardzo dużo, ale mniej niż sugerowały wcześniejsze przecieki (nawet do 2400 dolarów, czyli ok. 8800 zł).

Składany iPhone dopiero w 2026 roku

Choć Apple milczy w sprawie swojego składanego modelu, prace nad nim trwają od lat. Firma uważnie przygląda się konkurencji, analizuje ich błędy i... nie spieszy się. Amerykanie chcą mieć pewność, że ich składany smartfon nie tylko zadziała, ale i przetrwa codzienne użytkowanie.

Według przecieków, iPhone Fold zadebiutuje dopiero w 2026 roku. Apple rzekomo pracuje nad wyjątkowo smukłą konstrukcją i wytrzymałym zawiasem. Ma to być odpowiedź na największe bolączki obecnych foldów.

Ciekawostką jest także tegoroczny iPhone 17 Air – nowy model, który ma być "testem generalnym" przed premierą składanego iPhone’a. Apple chce sprawdzić, jak użytkownicy zareagują na bardziej kompaktowe rozwiązania. Jego bezpośredni koreański konkurent, Samsung Galaxy S25 Edge, nie osiągnął sprzedażowego sukcesu.

Samsung Galaxy S25 Edge 9 opinii Samsung Galaxy S25 Edge 9 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 3900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej