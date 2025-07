Awaria RCS. Google wie, jak skutecznie rozwiązać problem

Awarie RCS nie zdarzają się często — a przynajmniej nie na szeroką skalę. Jednak pojedynczy użytkownicy miewają z nimi problemy . Jednak ich identyfikacja bywa dość ciężka. Nigdy nie wiadomo, dlaczego dany RCS nie chciał od nas wyjść, ponieważ przyczyn może być dużo. Z częścią sami możemy sobie poradzić , inne wymagają interwencji od Google. Jednak obecnie nawet zgłoszenie się do pomocy technicznej na niewiele nam się zda.

RCS z podglądem problemów

Na szczęście to się wkrótce powinno zmienić. Serwis Android Authority zauważył, że w nadchodzącej testowej wersji Wiadomości Google dodano pewną nowość. Otóż w sytuacji, w której wiadomość RCS nie zostanie wysłana, to pojawi się przycisk wywołujący okno ze szczegółami. Z niego możemy dowiedzieć się szczegółów błędu, oraz tego, co zawiodło.