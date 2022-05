Intel szykuje potężne procesory do laptopów gamingowych

Wyciekła pełna lista procesorów Intel Alder Lake-HX. To układy mobilne, które trafią do najmocniejszych laptopów gamingowych i stacji roboczych.

Już jutro (10 maja) Intel powinien zaprezentować całą gamę mobilnych procesorów Alder Lake-HX. To modele, które mają trafić do najmocniejszych laptopów, w tym modeli gamingowych czy też przeznaczonych dla profesjonalistów. Jednak już dzisiaj wyciekła ich pełna lista wraz ze specyfikacją.

Intel Alder Lake-HX - specyfikacja

Jeśli wierzyć wyciekowi, to Intel zaprezentuje jutro 7 modeli procesorów Intel Alder Lake-HX. Najmocniejszym układem będzie 16-rdzeniowy i 24-wątkowy Core i9-12950HX z 30 MB pamięci L3 oraz maksymalnym taktowaniem do 5,0 GHz (na rdzeniach P). To jednocześnie model z obsługą Intel vPro, czego brakuje w układzie Core i9-12900HX. Na poniższej grafice możecie zobaczyć pełną listę procesorów:

Procesory obsługiwać będą standard PCIe Gen5 i zaoferują maksymalnie 48 linii PCIe. Wspierają też pamięci DDR5 z XMP 3.0, a także nowe rozwiązanie o nazwie Dynamic Memory Boost. Co ciekawe, układy pozwolą również na podkręcanie energooszczędnych rdzeni E. Wykorzystają też usprawnione Speed Optimizer and Extreme Tuning Utility. Więcej szczegółów powinniśmy poznać już jutro.

Źródło zdjęć: Shutterstock, VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz