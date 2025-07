Apple czy Microsoft? Wiemy, kto więcej płaci swojemu szefowi

Milionowe tantiemy? To dopiero początek

Według najnowszego raportu Equilar, mediana całkowitego wynagrodzenia CEO w 2024 roku wyniosła aż 25,6 miliona dolarów (prawie 93 mln zł), co oznacza wzrost o 9,5% rok do roku. Największy skok zauważalny był w premiach akcyjnych – ich wartość zwiększyła się o 40,5%, z 13,2 mln USD do 18,6 mln USD (ok. 68 mln zł).