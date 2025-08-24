Sprzęt

Prawdziwi królowie Afryki. Sprzedają telefony również w Polsce

Właściciel takich marek jak iTel, Infinix czy Tecno w Polsce to niewielki gracz. Jest jednak jeden kontynent, gdzie to absolutny władca. To Afryka.

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 24 SIE 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Prawdziwi królowie Afryki. Sprzedają telefony również w Polsce

Król Lew, czyli Transsion. Duży wzrost Honora

Poszczególne rynki smartfonów potrafią się różnić bardzo mocno. W Chinach właściwie nie istnieje Samsung, USA to prawie jedynowładztwo Apple'a, a w Meksyku kochają Motorolę. Jest jedne producent, który swoim imperium uczynił Afrykę. Chodzi o Transsion. Jak pokazują najnowsze dane firmy Canalys, nie doszło w tej kwestii do zmiany w trendach.

Dalsza część tekstu pod wideo

W drugim kwartale 2025 Transsion ma 51% afrykańskiego rynku smartfonów. Na odległym drugim miejscu jest Samsung z 18%, a podium zamyka Xiaomi z 14%. Czwarte i piąte miejsce to Honor i Oppo. Oba mają po około 4% rynkowego tortu. Afryka to rynek bardzo wrażliwy na cenę, nie dziwi zatem, że na liście nie ma Apple'a.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Przepływowy podgrzewacz wody NOVEEN PTL 1001
Przepływowy podgrzewacz wody NOVEEN PTL 1001
0 zł
109.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 109.99 zł
Tablet APPLE iPad Air 13" 7 gen. 2025 512 GB 5G Wi-Fi Niebieski
Tablet APPLE iPad Air 13" 7 gen. 2025 512 GB 5G Wi-Fi Niebieski
0 zł
5899 zł - najniższa cena
Kup teraz 5899 zł
Kuchnia AMICA 58GED2.33HZpPFQ(W)
Kuchnia AMICA 58GED2.33HZpPFQ(W)
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Advertisement

Honor może się pochwalić dużym wzrostem na tym rynku (161%), a przedstawiciele marki zapowiadają walkę o podium. Honor szczególnie walczy o Republikę Południowej Afryki. To właśnie tam Honor sprzedaje aż 64% swoich urządzeń.

Image
telepolis
Afryka honor Oppo samsung Tecno iTel Infinix
Zródła zdjęć: telepolis