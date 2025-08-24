Prawdziwi królowie Afryki. Sprzedają telefony również w Polsce

Król Lew, czyli Transsion. Duży wzrost Honora

Poszczególne rynki smartfonów potrafią się różnić bardzo mocno. W Chinach właściwie nie istnieje Samsung, USA to prawie jedynowładztwo Apple'a, a w Meksyku kochają Motorolę. Jest jedne producent, który swoim imperium uczynił Afrykę. Chodzi o Transsion. Jak pokazują najnowsze dane firmy Canalys, nie doszło w tej kwestii do zmiany w trendach.

Dalsza część tekstu pod wideo

W drugim kwartale 2025 Transsion ma 51% afrykańskiego rynku smartfonów. Na odległym drugim miejscu jest Samsung z 18%, a podium zamyka Xiaomi z 14%. Czwarte i piąte miejsce to Honor i Oppo. Oba mają po około 4% rynkowego tortu. Afryka to rynek bardzo wrażliwy na cenę, nie dziwi zatem, że na liście nie ma Apple'a.