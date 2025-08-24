Google utrudni życie. Chodzi o baterie w smartfonach

Funkcja „Zarządzanie stanem baterii” jest już obecna w telefonach Pixel od kilku generacji, jednak dotąd można ją było wyłączyć. Zmieniło się to początkowo w Pixelu 9a, a teraz, jak podaje Android Authority, na dobre zostało wprowadzone w serii Google Pixel 10. Użytkownik nie będzie miał wyboru i musi korzystać z tej funkcji.

Jak działa „Zarządzanie stanem baterii”? System zaczyna ograniczać maksymalne napięcie ładowania już po 200 cyklach ładowania i kontynuuje ten proces stopniowo aż do osiągnięcia 1000 cykli. W efekcie użytkownik może zauważyć wolniejsze ładowanie oraz krótszy czas pracy na baterii wraz ze starzeniem się urządzenia.

W miarę zużywania się baterii możesz zauważyć niewielki spadek czasu pracy urządzenia. Zarządzanie stanem baterii będzie też dostosowywać szybkość ładowania telefonu na podstawie zmienionej pojemności. Możesz zauważyć niewielką zmianę wydajności ładowania – wyjaśnia Google działanie tego mechanizmu.

Google tłumaczy, że dzięki temu nowe Pixele są w stanie wytrzymać nawet 1000 cykli ładowania, zanim pojemność akumulatora spadnie do 80% wartości początkowej. Jednakże w praktyce oznacza to także celowe ograniczenie użyteczności baterii, niezależnie od naturalnego procesu jej zużycia.

Decyzja Google budzi kontrowersje, a wielu użytkowników uważa, że takie podejście to pozbawienie ich wyboru. Sporo w tym racji, a konkurencja radzi sobie z problemem degradacji baterii lepiej. Dla porównania Samsung chwali się, że jego topowe smartfony wytrzymują do 2000 cykli, zanim pojemność akumulatora spadnie do 80%, a OnePlus i Oppo deklarują 1600 cykli. Wielu producentów stosuje inne narzędzia chroniące akumulatory – takie jak opcjonalne ograniczenie ładowania do 80%.