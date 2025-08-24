Włos jeży się na głowie. Nie uwierzysz, co sprzedawali na Facebooku

Dalsza część tekstu pod wideo

Handel ludzkimi szczątkami w internecie

Jak ustalił dziennik The Guardian, platformy typu Facebook i Instagram, sprzyjają handlowi... ludzkich szczątków, a także przyczyniają się do narastającego procederu ograbienia grobów. Brytyjski dziennik ujawnił, że na tych platformach sprzedawano ludzkie czaszki i kości. Dziennikarze Guardiana poprosili ekspertów medycyny sądowej o analizę zdjęć czaszek sprzedawanych za pośrednictwem Instagrama. Eksperci byli zgodni - znajdowały się na nich resztki ludzkich tkanek oraz ziemi i mogły świadczyć o tym, że niedawno je wykopano.

Luki prawne w brytyjskiej ustawie "Human Tissue Act" z 2004 r. pozwalają na obrót, a nawet modyfikację ludzkich szczątków poza kontekstem medycznym. Oprócz wątpliwej moralności, utrudnia to również życie tzw. "sprzedawcom osobliwości", którzy muszą konkurować z osobami, które sprzedają ludzkie czaszki i kości.

Co ciekawe, z problemu zdaje sobie sprawę środowisko nauk medycznych, a wcześniejsze śledztwa (z 2020 i 2022) ujawniły, że sprzedawano w ten sposób nawet ludzkie zarodki, czy zmasakrowane szczątki.

Jedno z opracowań naukowych opublikowane w dzienniku Crime, Law and Social Change rzuca światło na motywacje kupujących prawdziwe ludzkie szczątki. Jak się okazuje, tego typu zakupy dokonywane są z powodu przekonań religijnych, kulturowych lub chęci posiadania "autentycznych" artefaktów. Na przykład niektóre osoby konwertując się na inne wyznanie (lub wkraczając w nowym miejscu do lokalnej diaspory) chcą okazać poprzez posiadanie takich szczątków swoją autentyczność lub podkreślić, jak bardzo ważne są dla ich nowej tożsamości.