Nie wyślesz paczki do USA. Winne nowe przepisy
Kolejni europejscy operatorzy zawieszają możliwość wysyłania paczek do USA. To pokłosie nowych przepisów.
29 sierpnia w życie wchodzą nowe przepisy. Znoszą one zasadę de minimis, na mocy której nie obowiązywało cło na wysyłane do USA paczki o wartości poniżej 800 dolarów. W związku z tym europejscy operatorzy postanowili zawiesić możliwość wysyłania przesyłek za ocean. Wśród nich jest też Poczta Polska.
Koniec z paczkami do USA
Na taką decyzję zdecydowali się między innymi Bpost, PostNL i Post Luxembourg, czyli operatorzy z Belgii, Holandii oraz Luksemburga. Już teraz zawiesili oni możliwość wysyłania przesyłek do USA.
Nie chcemy ryzykować, że przesyłki utkną, ponieważ nie będzie możliwości uiszczenia należnych ceł.
Już wcześniej podobną decyzję podjęli operatorzy z Niemiec, Austrii, krajów skandynawskich oraz bałtyckich. Wśród nich jest również Poczta Polska, która również nie przewiduje w najbliższym czasie możliwości wysyłek do Stanów Zjednoczonych.
Warto przypomnieć, że zasada de minimis obowiązuje również w Unii Europejskiej na paczki o wartości do 150 euro. Jednak urzędnicy i politycy także chcą ją znieść, głównie z powodu masowego napływu przesyłek z Chin. Tylko w zeszłym roku do Europy trafiło 4,5 mld przesyłek o wartości poniżej 150 euro, z czego aż 91 proc. z Państwa Środka. Szacuje się, że aż 65 proc. z nich ma celowo zaniżoną wartość, aby ominąć cła.