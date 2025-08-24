Nie wyślesz paczki do USA. Winne nowe przepisy

29 sierpnia w życie wchodzą nowe przepisy. Znoszą one zasadę de minimis, na mocy której nie obowiązywało cło na wysyłane do USA paczki o wartości poniżej 800 dolarów. W związku z tym europejscy operatorzy postanowili zawiesić możliwość wysyłania przesyłek za ocean. Wśród nich jest też Poczta Polska.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec z paczkami do USA

Na taką decyzję zdecydowali się między innymi Bpost, PostNL i Post Luxembourg, czyli operatorzy z Belgii, Holandii oraz Luksemburga. Już teraz zawiesili oni możliwość wysyłania przesyłek do USA.

Nie chcemy ryzykować, że przesyłki utkną, ponieważ nie będzie możliwości uiszczenia należnych ceł. mówi rzeczniczka Bpost.

Już wcześniej podobną decyzję podjęli operatorzy z Niemiec, Austrii, krajów skandynawskich oraz bałtyckich. Wśród nich jest również Poczta Polska, która również nie przewiduje w najbliższym czasie możliwości wysyłek do Stanów Zjednoczonych.