Gry będą ładować się nawet 85 proc. szybciej i mniej zacinać

Kompilacja shaderów od dawna jest jednym z największych problemów w grach na PC. To niewidoczny proces, który odpowiada za oszałamiającą grafikę i efekty, ale często wiąże się z frustrującymi zacięciami, zawieszaniem ekranu lub długim czasem uruchamiania gier, nawet na najpotężniejszych komputerach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na targach Gamescom 2025 Microsoft ogłosił nową funkcję oprogramowania DirectX o nazwie Advanced Shader Delivery (ASD).

Szybsze ładowanie i mniej zacięć

W poście na blogu DirectX Developer Blog inżynierowie Microsoftu ujawnili więcej szczegółów na temat ASD. Funkcja ta ma rozwiązać dwa z najczęstszych problemów graczy: długi czas ładowania i zacinanie się gier podczas pierwszego uruchomienia.

Nowoczesne gry AAA intensywnie wykorzystują shadery, by ulepszyć tekstury, fizykę i oświetlenie. Niestety, muszą być one skompilowane do formatu specyficznego dla danego procesora graficznego, co często zakłóca rozgrywkę.

Rozwiązanie Microsoftu, mające na celu redukcję zacięć i czasu ładowania, wprowadza dwie nowe technologie: State Object Database (SODB) i Precompiled Shader Database (PSDB). SODB to ustandaryzowany format do przechowywania danych gier, natomiast PSDB działa jako chmura z prekompilowanymi shaderami.

Gry dostępne w Xbox Store mogą teraz pobierać potrzebne shadery bezpośrednio z chmury PSDB. To sprawia, że lokalna kompilacja w dużej mierze staje się zbędna. Aplikacja Xbox na PC może nawet automatycznie aktualizować pamięć podręczną shaderów po zainstalowaniu nowej wersji sterownika GPU.

W testach przeprowadzonych na grze RPG akcji Avowed autorstwa Obsidian Microsoft zaobserwował skrócenie czasu uruchamiania gry nawet o 85 procent.

Microsoft czerpie inspirację z rozwiązania firmy Valve, która używa podobnej chmury shaderów do optymalizacji gier na przenośnej konsoli Steam Deck. Tam jednak zadanie jest łatwiejsze, ponieważ Steam Deck ma jednolitą specyfikację sprzętową.

Mówiąc prościej, pracowaliśmy z naszymi partnerami, aby przenieść kosztowne obliczenia z każdego urządzenia gamingowego do chmury, gdzie będą dystrybuowane w momencie pobierania. wyjaśnia Microsoft.