Potrójny składak Samsunga. Ma niespotykaną dotąd funkcję

Nowa funkcja One UI 8 dla G Fold

Portal SammyGuru wpadł na ślad nowej funkcji w One UI 8, która jest przeznaczona dla nadchodzącego potrójnie składanego smartfona Samsunga (G Fold). Wskazuje ona na to, że potrójny składak Samsunga będzie mógł wyświetlać obok siebie aż trzy aplikacje na głównym ekranie - każda w tym samym pionowym formacie.

Poprzednio wywołanie trzech apek obok siebie było co prawda możliwe na Galaxy Z Fold 7 (i poprzednich Foldach), ale funkcja ta była ograniczona. W takiej sytuacji Fold 7 wyświetlałby jedną z aplikacji w górnej/dolnej części ekranu, a dwie pozostałe aplikacje trafiłyby na drugą połowę ekranu, ale każda z nich zajmowałaby jedynie 25 proc. wyświetlacza.

Oprócz usprawnionego widoku multitaskingu dla 3 aplikacji jednocześnie, najnowszy składak Samsunga ma również pokazywać do maksymalnie trzech ekranów startowych jednocześnie na swoim ekranie. Ta funkcja ma być wprowadzona w One UI w wersji 8.5.