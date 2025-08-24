Potrójny składak Samsunga. Ma niespotykaną dotąd funkcję
Najnowszy potrójny składak Samsunga (G Fold) może być przełomowy. Niedawny przeciek rzucił światło na najnowszą funkcję dostępną wyłącznie dla nowego smartfona koreańskiego giganta. Może ona w znaczący sposób zmienić sposób korzystania z urządzeń mobilnych.
Nowa funkcja One UI 8 dla G Fold
Portal SammyGuru wpadł na ślad nowej funkcji w One UI 8, która jest przeznaczona dla nadchodzącego potrójnie składanego smartfona Samsunga (G Fold). Wskazuje ona na to, że potrójny składak Samsunga będzie mógł wyświetlać obok siebie aż trzy aplikacje na głównym ekranie - każda w tym samym pionowym formacie.
Poprzednio wywołanie trzech apek obok siebie było co prawda możliwe na Galaxy Z Fold 7 (i poprzednich Foldach), ale funkcja ta była ograniczona. W takiej sytuacji Fold 7 wyświetlałby jedną z aplikacji w górnej/dolnej części ekranu, a dwie pozostałe aplikacje trafiłyby na drugą połowę ekranu, ale każda z nich zajmowałaby jedynie 25 proc. wyświetlacza.
Oprócz usprawnionego widoku multitaskingu dla 3 aplikacji jednocześnie, najnowszy składak Samsunga ma również pokazywać do maksymalnie trzech ekranów startowych jednocześnie na swoim ekranie. Ta funkcja ma być wprowadzona w One UI w wersji 8.5.
Samsung G Fold ma ukazać się w okolicach października 2025 r., aczkolwiek nadal czekamy na oficjalną zapowiedź wydarzenia poświęconego premierze sprzętu.