Wszyscy prawie zapomnieli. Ten serial nieźle zamiesza wkrótce

Blade Runner 2099 już wkrótce jako serial

Serial Blade Runner 2099 został zapowiedziany w 2022 roku i przez kilka lat było o nim bardzo cicho. Dopiero w 2024 r. ujawniono obsadę - z Michelle Yeoh w roli głównej, a także z udziałem Huntera Schafera, Dimitriego Abolda, Lewisa Gribbena, Katelyn Rose Downey i Daniela Rigby'ego.

Później znowu nastała cisza przez dłuższy czas - aż do teraz. Portal filmowy Deadline wszedł w posiadanie korespondencji wewnątrzfirmowej Amazon Studios. Wynika z niej, że serial jest zaplanowany na 2026 r. i obecnie przechodzi przez proces postprodukcji.