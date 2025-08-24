Wszyscy prawie zapomnieli. Ten serial nieźle zamiesza wkrótce
Kultowa seria science fiction wkrótce powróci. Praktycznie każdy zapomniał już o tej produkcji, ale właśnie pojawiła się najnowsza jej zapowiedź. Chodzi o kontynuację klasyku Ridleya Scotta z Harrisonem Fordem.
Blade Runner 2099 już wkrótce jako serial
Serial Blade Runner 2099 został zapowiedziany w 2022 roku i przez kilka lat było o nim bardzo cicho. Dopiero w 2024 r. ujawniono obsadę - z Michelle Yeoh w roli głównej, a także z udziałem Huntera Schafera, Dimitriego Abolda, Lewisa Gribbena, Katelyn Rose Downey i Daniela Rigby'ego.
Później znowu nastała cisza przez dłuższy czas - aż do teraz. Portal filmowy Deadline wszedł w posiadanie korespondencji wewnątrzfirmowej Amazon Studios. Wynika z niej, że serial jest zaplanowany na 2026 r. i obecnie przechodzi przez proces postprodukcji.
Akcja serialu, którego premiera ma nastąpić w 2026 r. na Amazon Prime Video, ma toczyć się 50 lat po wydarzeniach Blade Runnera 2049 nakręconego przez Dennisa Villeneuve'a. W produkcję serialu Blade Runner 2099 ma być zaangażowany również Ridley Scott (który był producentem także filmu Villeneuve'a). Fabuła na razie owiana jest całkowitą tajemnicą.