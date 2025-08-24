Telewizja i VoD

Wszyscy prawie zapomnieli. Ten serial nieźle zamiesza wkrótce

Kultowa seria science fiction wkrótce powróci. Praktycznie każdy zapomniał już o tej produkcji, ale właśnie pojawiła się najnowsza jej zapowiedź. Chodzi o kontynuację klasyku Ridleya Scotta z Harrisonem Fordem.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 20:42
0
Blade Runner 2099 już wkrótce jako serial

Serial Blade Runner 2099 został zapowiedziany w 2022 roku i przez kilka lat było o nim bardzo cicho. Dopiero w 2024 r. ujawniono obsadę - z Michelle Yeoh w roli głównej, a także z udziałem Huntera Schafera, Dimitriego Abolda, Lewisa Gribbena, Katelyn Rose Downey i Daniela Rigby'ego.

Później znowu nastała cisza przez dłuższy czas - aż do teraz. Portal filmowy Deadline wszedł w posiadanie korespondencji wewnątrzfirmowej Amazon Studios. Wynika z niej, że serial jest zaplanowany na 2026 r. i obecnie przechodzi przez proces postprodukcji.

Akcja serialu, którego premiera ma nastąpić w 2026 r. na Amazon Prime Video, ma toczyć się 50 lat po wydarzeniach Blade Runnera 2049 nakręconego przez Dennisa Villeneuve'a. W produkcję serialu Blade Runner 2099 ma być zaangażowany również Ridley Scott (który był producentem także filmu Villeneuve'a). Fabuła na razie owiana jest całkowitą tajemnicą.

Image
telepolis
Amazon Prime Video serial blade runner 2099 blade runner
