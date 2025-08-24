TP-Link Archer NX500 ma 5G, Wi-Fi 6 i Ethernet. Jest wszystko, co trzeba (test)

Zasięg 5G w Polsce rośnie, zwłaszcza w T-Mobile i w Orange, więc pokusa, by zaopatrzyć się w router z obsługą sieci piątej generacji, jest uzasadniona. Co więcej, Archer NX500 zapewnia także łączność LTE, a nawet 3G, wciąż więc może być przydatny tam, gdzie 5G jeszcze nie dodarło. A w razie potrzeby – pozwoli połączyć się z internetem przez kabel.

TP-Link Archer NX500 – najważniejsze cechy:

Łączność 3G, 4G i 5G przez kartę nanoSIM

Prędkość 5G do 4,67 Gb/s

Pasma 5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78

Wi-Fi 6 (802.11ax) AX3000, 2,4 GHz i 5 GHz

Prędkość do 574 Mb/s w 2,4 GHz, do 2402 Mb/s w 5 GHz

1 port WAN/LAN 10/100/1000 Mb/s

2 porty LAN 10/100/1000 Mb/s

1 slot na kartę Nano SIM

2 zewnętrzne złącza antenowe SMA-F

Szyfrowanie 64/128-bit WPA/WPA2-Personal, WPA2-PSK, WPA2/WPA3-Personal

Funkcje dodatkowe: EasyMesh, Quality of Service, sieć dla gości, narzędzie kontroli rodzicielskiej

Wymiary 99 × 99 × 190 mm

Zawartość zestawu: Archer NX500, zasilacz z kablem o długości 1,5 m, kabel Ethernet RJ45, instrukcja szybkiej instalacji

Cena: około 1300 zł

Konstrukcja i obsługa

TP-Link Archer NX500 z wyglądu nie wyróżnia się niczym szczególnym i to jego pierwsza zaleta. Biała, minimalistyczna kolumna o wysokości 19 cm i podstawie 10 cm może zmieścić się niemal w każdym miejscu – na oknie, półce czy stoliku – nie zajmując zbyt wiele miejsca. Jednocześnie będzie pasować do każdego pomieszczenia, nie rzucając się w oczy.

Obudowa kryje wewnątrz 8 anten 5G/LTE oraz 3 anteny Wi-Fi. Dodatkowo, dla wzmocnienia sygnału można także skorzystać z 2 zewnętrznych anten podłączanych przez złącza SMA-F.

Przedni panel routera wypełniają dyskretne diody informujące o statusie pracy urządzenia, z tyłu ulokowany jest zestaw portów. Poza wspominanymi złączami antenowymi są to dwa porty jednogigowe LAN oraz jeden port WAN/LAN. Ten ostatni, również o prędkości 1 Gb/s, pozwala także podpiąć modem lub bezpośrednie łącze dostarczające internet kablowy, światłowodowy czy DSL, dzięki czemu Archer NX500 może pracować jako standardowy router Wi-Fi.

Z tyłu obudowy znalazł się także główny włącznik urządzenia, przycisk WPS, otwór na reset oraz oczywiście gniazdo zasilacza sieciowego. Archer NX500 nie ma wbudowanego akumulatora, więc jest to jedyna możliwość zasilania.

Na spodzie znajduje się jeszcze jeden, ważny element – gniazdko na kartę nanoSIM, którą wystarczy tylko wcisnąć. Kolejne naciśnięcie pozwalają ją z kolei wyjąć.

Co potrafi Archer NX500?

Po włożeniu karty SIM Archer NX500 może korzystać ze wszystkich używanych pasm 5G, w tym także z tych używanych w Polsce, z uwzględnieniem pasma C (3,6 GHz, N78). Będzie także pracował z 5G w 700 MHz oraz 2100 MHz, czyli w 5G współdzielonym z LTE. Deklarowana przez TP-Link prędkość pobierania przez 5G sięga nawet 4,67 Gb/s (5G Cat. 19), co jest możliwe przy agregacji pasm. W polskich realiach w tej chwili uda się osiągnąć najwyżej tyle, ile zapewniają operatorzy dla swoich sieci, czyli nieco powyżej 1 Gb/s. Jednocześnie obiecywana przez TP-Link maksymalna transmisja danych w LTE sięga przy agregacji 1,6 Gb/s, choć w polskich sieciach byłoby to maksymalnie 200 Mb/s. Z kolei port WAN/LAN pozwala na podłączenie internetu przewodowego o prędkości 1 Gb/s.

Z drugiej strony mamy dwupasmowe Wi-Fi 6 (802.11ax), pozwalające na uzyskanie prędkości pobierania do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Jest to standard AX3000, więc sumarycznie powinno to zapewnić łączną prędkość pobierania do 2976 Mb/s, choć w oficjalnej specyfikacji producent o tym nie wspomina.

Archer NX500 domyślnie tworzy sieć Wi-Fi w trybie Smart Connect łączącym równolegle działające pasma 2,4 GHz i 5 GHz. Stabilność połączeń bezprzewodowych zwiększają rozwiązania MU-MIMO i 1024-QAM, dzięki którym router może efektywnie obsługiwać wiele urządzeń jednocześnie, bez spadków prędkości i stabilności połączenia.

Jak Archer NX500 działa w praktyce?

Pierwsze uruchomienie i konfiguracja routera przebiegają błyskawicznie. Wystarczy włożyć kartę nanoSIM, a router od razu ją rozpozna i zacznie korzystać z sieci mobilnej, jednocześnie udostępniając sieć Wi-Fi. Można się do niej zalogować, wpisując hasło z tabliczki na spodzie routera. Niecierpliwi i mniej zaawansowani mogą już na tym poprzestać.

Żeby jednak skorzystać z pełni możliwości Archera NX500 i jego dodatkowych funkcji, warto przeprowadzić dodatkową konfigurację przez aplikację TP-Link Tether. Na początek trzeba utworzyć konto TP-Link, co się może jednak przydać do rozbudowy sieci o kolejne urządzenia marki (np. wzmacniacze sygnału) i zapewnia łatwość obsługi na wielu urządzeniach. Połączenie z NX500 wymaga zalogowania się do sieci tworzonej przez router (instrukcja mówi też o opcji skanowania kodu QR, ale w testowym zestawie nie było to możliwe), a po chwili aplikacja powinna już zidentyfikować konfigurowany model.

W dalszych krokach trzeba ustawić hasło do routera, można też sprawdzić ustawiania karty SIM i to już wszystko, jeżeli chodzi o podstawową konfigurację.

Testy prędkości

Podczas testów praktycznych możliwości Archera NX500 używałem karty SIM sieci Orange – router bezbłędnie nawiązał z nią współpracę i od razu mogłem korzystać z sieci. Speedtesty wykazały, że po ustawieniu routera na parapecie okna, z widokiem na najbliższą stację bazową z 5G w paśmie C (150 metrów dalej, ale po drodze jest jeszcze jeden budynek, zasłaniający anteny) udawało mi się osiągnąć podczas pobierania nawet 600 Mb/s. Pomiar dokonywany był na smartfonie w odległości 1 metra od routera. Maksymalna prędkość wysyłania to natomiast około 150 Mb/s, a ping nie przekraczał 20 ms.

Te prędkości czasami lekko się wahały w zależności od stanu sieci 5G, jednak seria wielu pomiarów przeprowadzona w ciągu kolejnych dni wykazała, że przepustowość spadała najwyżej do ok. 450 Mb/s. Są to wartości podobne do tego, co osiągały w tym samym miejscu smartfony z tą samą kartą SIM. Z kolei po przełączeniu się na 4G router pozwalał osiągnąć solidne 100 Mb/s podczas pobierania i ok. 44 Mb/s podczas wysyłania. Takie wartości w 5G, jak i 4G, odpowiadają faktycznym możliwościom sieci Orange z uwzględnieniem odległości do stacji bazowej.

Po podłączeniu laptopa przez sieciowy kabel z zestawu osiągałem podobne maksymalne wyniki jak przez Wi-Fi, czyli około 600 Mb/s i 150 Mb/s.

Na tym jednak nie koniec. Dokonałem też pomiarów, przestawiając Archera NX500 w pozornie mniej korzystne miejsce – w głąb mieszkania, 5 metrów od okna, na niewysoką szafkę RTV. Okazało się, że to optymalne położenie – tu w połączeniach Wi-Fi, jak i przewodowych, router pozwalał osiągnąć nawet powyżej 700 Mb/s. Smartfony z tą samą kartą SIM w tym miejscu nie były już w stanie tyle wycisnąć. Co też ciekawe, po znalezieniu tego miejsca, w całym mieszkaniu utrzymywał się bardzo dobry zasięg Wi-Fi, nawet w pomieszczeniach za ścianami – na smartfonie wyciągałem średnio po 500 Mb/s, co jest świetnym rezultatem, jak na moje warunki mieszkaniowe. Tak duże prędkości pobierania pozwoliły mi osiągnąć nawet wyższe prędkości niż moja domowa sieć ze starszym routerem Wi-Fi.

Po podłączeniu telewizora kablem (choć mogłem i przez Wi-Fi) bez większych problemów oglądałem filmy 4K w serwisach VoD, choć zdarzało się chwilowe pogorszenie sygnału wideo, wynikające najprawdopodobniej z chwilowych spadków przepustowości w sieci Orange.

W optymalnych warunkach sieciowych – głównie chodzi o bliskość stacji bazowej z 5G w paśmie C – TP-Link Archer NX500 sprawdza się fantastycznie i może stanowić alternatywę dla internetu przewodowego, w tym nawet światłowodu. Trzeba mieć jednak naprawdę dużą lub nielimitowaną ofertę z gigabajtami, ale to już inna historia.

Jako standardowy router Archer NX500 również nie zawodzi, choć zabrakło mi możliwości przełączanie się z 5G na Ethernet w locie – trzeba przejść krótki proces ustanowienia nowego połączenia. Wszystko jednak przebiega bez zakłóceń i po chwili mogłem podłączyć kabel sieciowy od routera Play do portu WAN/LAN. W tej konfiguracji połączenia Ethernet z laptopem, jak i przez Wi-Fi, również sprawdzały się niezawodnie.

Inne funkcje routera

Zagłębiając się do aplikacji, można skorzystać z wielu dodatkowych ustawień i opcji. Po pierwsze mamy pełen podgląd stanu sieci – mocy, jej wykorzystania, liczby podłączonych urządzeń itd. Sprzętom o największym znaczeniu, które powinny mieć jak najlepsze połączenie niezależnie od liczby urządzeń zalogowanych do sieci i jej obciążenia, można nadać najwyższych priorytet, korzystając z opcji QoS (Quality of Service). To się może np. przydać podczas grania w gry sieciowe czy streamingu 4K. Z drugiej strony wybrane urządzenie można także dodać do czarnej listy, uniemożliwiając mu łączenie się z routerem. Konfiguracja tych opcji jest banalnie prosta – wystarczy kilka kliknięć w intuicyjnej aplikacji.

Aplikacja Tether pozwala także stworzyć osobną, bezpieczną sieć dla gości, dzięki czemu główna sieć nie będzie w żaden sposób narażona. Z innych, podobnych opcji można też skorzystać z narzędzia kontroli rodzicielskiej, które po utworzeniu profilu dziecka pozwala nadzorować sposób korzystania przez nie z sieci.

TP-Link Archer NX500 jest też w pełni przygotowany do stworzenia rozległej sieci EasyMesh. Dzięki niej router można połączyć z dodatkowymi, kompatybilnymi urządzeniami, tworząc jeden spójny system Wi-Fi obejmujący wszystkie pomieszczenia, również w wielopoziomowych domach. Pozwala to rozwiązać problem martwych stref, gdzie sygnał nie dochodzi. Aplikacja pozwala dokonać łatwej konfiguracji takiej sieci.

Podsumowanie

TP-Link Archer NX500 to wszechstronny, uniwersalny router, który szczególnie można polecić użytkownikom poszukującym alternatywy dla internetu przewodowego, za to przebywającym w dobrym zasięgu 5G lub LTE. Urządzenie pozwala wycisnąć praktyczne maksimum z polskich sieci 5G w paśmie C, tuż po włożeniu kary nanoSIM. Router sprawdzi się także podczas dłuższych wyjazdów, wakacyjnych czy służbowych, gdy zależy nam na niezależności i własnej sieci. Plusem Archera NX500 jest także możliwość wykorzystania istniejących połączeń przewodowych, w tym światłowodowych, wtedy urządzenie po podłączeniu kabla Ethernet pracuje jako standardowy router.

Dzięki intuicyjnej aplikacji można wygodnie skonfigurować parametry pracy, a także skorzystać z dodatkowych opcji, jak sieć mesh czy filtrowanie dostępów.

Czy Archer NX500 ma jakieś wady? Jego cena nie należy do najniższych, ale wciąż pozostaje na rozsądnym poziomie. Szkoda, że jako nowość na rynku router nie zapewnia już nowszego standardu Wi-Fi 6E z pasmem 6 GHz, co by zwiększyło opłacalność zakupu. Ograniczeniem może być też przepustowość portów LAN i WAN/LAN do 1 GB/s, co nie pozwoli wycisnąć pełni możliwości z najszybszych, coraz popularniejszych prędkości internetu kablowego w sytuacji, gdy NX500 zostanie podłączony jako sztandarowy router.