Odpalił kultowego Dooma na… ładowarce Anker Prime

Doom, kultowy klasyk z 1993 roku, od lat jest przenoszony na najbardziej nieoczywiste urządzenia – od kalkulatorów, przez smart lodówki, aż po test ciążowy. Teraz czas na ładowarkę sieciową Anker Prime 250W. Tego niecodziennego portu dokonał YouTuber Aaron Christophela

Anker Prime to nie byle jaka ładowarka – to biurkowa stacja ładowania wyposażona w 2,26-calowy wyświetlacz LCD i procesor Synwit AWM34S (ARM, 150 MHz, 8 MB SDRAM, 16 MB flash). Urządzenie o łącznej mocy ładowania 250 W jest w stanie zasilać wiele różnych urządzeń naraz, ale okazało się też zaskakująco wszechstronnym minikomputerem. YouTuber nie musiał nawet robić żadnych przeróbek sprzętowych – wykorzystał wbudowany interfejs debugowania i odpalił klasycznego Dooma bez jakiegokolwiek fizycznego modyfikowania sprzętu. Wszystko odbywa się na ekranie o rozdzielczości 480 x 200 pikseli.

W praktyce oznacza to, że ładowarka Anker Prime pozwala nie tylko naładować smartfon lub laptop, ale też… postrzelać do demonów. Sterowanie w grze jest niestety dalekie od ideału, nie stworzono przecież kontrolera. Wymaga wykorzystania pokrętła ładowarki. Strzelanie, ruch, interakcje – wszystko obsługuje się przez jeden „joystick”, co raczej nie pozwala zatracić się grze, niemniej jest to kolejna, fajna ciekawostka związana z Doomem.

Technologiczny eksperyment YouTubera przypomina, że Doom to nie tylko klasyka gier, lecz także fenomen popkultury, który inspiruje kolejne pokolenia geeków. Projekt Christophela dołącza tym samym do długiej listy sprzętów, na których – wbrew pozorom – da się uruchomić tę kultową grę.