Rząd zdecydował. Od 1 stycznia Polacy zapłacą więcej

Rząd przyjął propozycję minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej na 2026 rok. To odpowiednio 4806 zł (wzrost o 340 zł) oraz 31,40 zł za godzinę dla umów cywilnoprawnych. Chociaż dla wielu osób jest to powód do radości, w końcu zwiększą się ich pensje, to jednocześnie trzeba pamiętać, że to też wyższe opłaty — przypomina Forsal.pl.