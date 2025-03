Wystarczy jeden dzień spóźnienia i płacisz srogą karę. Sąd zdecydował

Sąd decyduje ws. OC

Nic dziwnego, że wiele osób starało się te decyzje zaskarżyć do sądu administracyjnego, ale ten do tej pory odrzucał wnioski. Robił to, ponieważ UFG nie jest organem administracji publicznej, więc sąd administracyjny nie może w tej sprawie decydować. Na szczęście to się właśnie zmieniło.