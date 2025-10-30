Samsung rozbił bank. Nowe Foldy i AI to maszynki do pieniędzy

Świetny kwartał koreańskiego giganta

Samsung opublikował swój najnowszy raport finansowy i liczby robią wrażenie. Koreański gigant zanotował w minionym kwartale przychody na poziomie 86,1 biliona wonów (niemal 221 mld zł), co oznacza wzrost o ponad 15,4% w porównaniu do wcześniejszego kwartału. Zysk operacyjny również poszybował w górę, osiągając 12,2 biliona wonów (31 mld zł). Za tym sukcesem stoją przede wszystkim dwa działy: mobilny oraz ten od półprzewodników.

Foldy i AI niosą wyniki na szczyt

Dział mobilny (MX), na który zawsze patrzymy z największym zainteresowaniem, ma za sobą świetny okres. Przychody i zyski w 3Q2025 wzrosły nie tylko w stosunku do poprzedniego kwartału, ale także rok do roku. Te pierwsze osiągnęły wartość 34,1 bln wonów (87,4 mld zł), te drugie 3,6 bln wonów (9,2 mld zł).

Głównym motorem napędowym okazała się udana premiera składanego Galaxy Z Fold7. Sprzedaż flagowców była solidna, a do tego klienci chętnie sięgali po nowe tablety i smartwatche.

Co dalej? Samsung już szykuje się na gorący okres świąteczny. Firma planuje mocne promocje, które mają napędzić sprzedaż "smartfonów AI", takich jak seria Galaxy S25, oraz składanych modeli. W 2026 roku producent zamierza umocnić swoją pozycję lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji w urządzeniach mobilnych, co ma przełożyć się na jeszcze lepsze wyniki i większy udział w rynku.

Półprzewodniki, czyli prawdziwa kopalnia złota

Choć smartfony radzą sobie świetnie, to prawdziwe pieniądze leżą gdzie indziej. Dział półprzewodników (DS) pobił historyczny rekord sprzedaży pamięci w jednym kwartale. Przychód za 3Q2025 wyniósł 33,1 bln wonów (84,8 mld zł)), a zysk operacyjny 7,0 bln wonów (18 mld zł).

Wszystko przez boom na sztuczną inteligencję. Centra danych na całym świecie potrzebują potężnych komponentów, a Samsung dostarcza im najnowsze pamięci HBM3E oraz szybkie dyski SSD do serwerów. Firma już teraz wysyła kluczowym klientom próbki kolejnej generacji – HBM4.

Wzrost widać także w dziale odlewni, który realizuje rekordową liczbę zamówień na zaawansowane chipy i przygotowuje się do masowej produkcji w nowoczesnym procesie 2 nm.

Wyświetlacz trzymają się mocno

Dział wyświetlaczy (SDC) również notuje dobre wyniki, głównie dzięki popytowi na ekrany do flagowych smartfonów oraz rosnącej popularności monitorów gamingowych z panelami QD-OLED. Kwartalny przychód działu wyniósł 8,1 bln wonów (21 mld zł), przy zysku operacyjnym na poziomie 1,2 bln wonów (3,1 mld zł).

A co z telewizorami? Tu jest gorzej

Niestety, nie wszędzie jest tak kolorowo. Dział telewizorów i sprzętu AGD zanotował w tym kwartale niewielką stratę operacyjną, w wysokości 0,1 bln wonów (prawie 0,3 mld zł). Przychód osiągnął tu wartość 13,9 bln wonów (35,6 mld zł).