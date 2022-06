Dzień Dziecka w Netii i Polsat Box trwa cały miesiąc

Polsat Box oraz Netia z okazji Dnia Dziecka udostępniły bezpłatnie 10 dodatkowych kanałów telewizyjnych dla dzieci. Treści te są dostępne również na platformie Polsat Box Go, a na stronach operatorów znalazły się strefa dla najmłodszych klientów.

Dzień Dziecka w usłudze telewizyjnej Netii oraz w Polsat Box trwa cały miesiąc, od 1 do 30 czerwca 2022 roku. Z tej okazji operatorzy przygotowali okno otwarte z 10 kanałami telewizyjnymi dla dzieci. Są wśród nich:

Boomerang (pozycja 103 w Netii i 511 w Polsat Box),

Cartoon Network (112 i 510),

CBeebies (101 i 504),

Da Vinci (39 i 513),

Disney Channel (110 i 520),

Disney Junior (106 i 521),

Nick Jr. (102 i 501),

Nickelodeon (114 i 500),

NickToons (113 i 502),

TeenNick (117 w Netii i 503 w Polsat Box).

Wszystkie powyższe kanały można oglądać za pośrednictwem dekodera Netii lub Polsat Box, a także w aplikacji Polsat Box Go. Zabawę z popularnymi bohaterami można kontynuować również po zakończeniu ulubionych programów. Polsat Box przygotował specjalny zestaw quizów, kolorowanek i zagadek, które można pobrać ze strony internetowej sklep.polsatbox.pl/dziendziecka2022.

Stronę dla najmłodszych ma również Netia. Pod adresem www.netia.pl/pl/dzien-dziecka widzowie znajdą między innymi propozycje najciekawszych treści prezentowanych na kanałach „odkodowanych” w czerwcu. Ze strony można tez pobrać materiały edukacyjne dla dzieci w plikach pdf, przygotowane we współpracy z nadawcami.

Bajki dla dzieci w języku ukraińskim

Polsat Box (i Polsat Box Go) oraz Netia udostępniają również kanał dla dzieci w języku ukraińskim – Nickelodeon Ukraine Pluto TV. Oferuje on najlepsze programy dla dzieci znane z anten Nickelodeon i Nick Jr. Kanał jest dostępny bez opłat do lipca tego roku w:

w dekoderze Netii na pozycji 107,

w dekoderze Polsat Box na pozycji 509 (w telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej),

usłudze Polsat Box Go w ramach bezpłatnego pakietu Polsat Box Go Ukraina, który łącznie zawiera 10 różnorodnych kanałów w języku ukraińskim.

