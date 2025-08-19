Telewizja i VoD

Fallout z kolejnym sezonem jeszcze w tym roku. Jest zwiastun

To koniec czekania - wiemy już dokładnie, kiedy dostaniemy widowisko dla fanów postapokaliptycznych klimatów. Zdradzono też co nieco o fabule.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 22:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Fallout z kolejnym sezonem jeszcze w tym roku. Jest zwiastun

Niemieckie targi Gamescom to nie tylko gry wideo, ale również sprzęt komputerowy, konsole oraz filmy, seriale i komiksy. A podczas ceremonii otwarcia na scenie pojawił się Jonathan Nolan oraz Geneva Robertson-Dworet - producent i showrunnerka serialu "Fallout", którym towarzyszyli aktorzy Ella Purnell (Lucy) i Aaron Maten (Maximus).

Dalsza część tekstu pod wideo

Data premiery drugiego sezonu Fallout to 17 grudnia 2025

Opowiedzieli oni o zbliżającym się wielkimi krokami drugim sezonie. Zdradzono, że widzowie zobaczą miejsca znane z gry Fallout: New Vegas. Ella Purnell podkreśliła z kolei, że Lucy stanie przed trudnym wyborem, gdy odnajdzie ojca - czy sprowadzić go do Krypty, aby oddać go w ręce sprawiedliwości, czy też wymierzyć mu bardziej surową karę.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
A Plague Tale: Innocence Gra PS5
A Plague Tale: Innocence Gra PS5
0 zł
69.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 69.99 zł
Astro Bot Gra PS5
Astro Bot Gra PS5
0 zł
261.71 zł - najniższa cena
Kup teraz 261.71 zł
Hitman World of Assassination Gra PS5
Hitman World of Assassination Gra PS5
0 zł
152.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 152.99 zł
Advertisement

Ważnym wątkiem w drugim sezonie ma być także relacja Lucy z Ghulem granym przez Waltona Gogginsa, która może znacząco wpłynąć na obie postacie. Zaś Maximus, który zawsze marzył o zostaniu Rycerzem Bractwa Stali, teraz, gdy już osiągnął ten cel, może przekonać się, że marzenia bywają niebezpieczne i nie zawsze przynoszą oczekiwaną satysfakcję.

Mimo wszystko największe emocje wywołał nowy trailer, który już jest szeroko komentowany w sieci. Fani serii doceniają liczne odniesienia do gier. Data premiery drugiego sezonu Fallout to 17 grudnia 2025. Serial dostępny będzie w Polsce w serwisie Amazon Prime Video.

Image
telepolis
amazon Bethesda fallout Amazon Prime Video serial Gamescom 2025
Zródła zdjęć: Amazon
Źródła tekstu: Amazon, oprac. własne