Fallout z kolejnym sezonem jeszcze w tym roku. Jest zwiastun

Niemieckie targi Gamescom to nie tylko gry wideo, ale również sprzęt komputerowy, konsole oraz filmy, seriale i komiksy. A podczas ceremonii otwarcia na scenie pojawił się Jonathan Nolan oraz Geneva Robertson-Dworet - producent i showrunnerka serialu "Fallout", którym towarzyszyli aktorzy Ella Purnell (Lucy) i Aaron Maten (Maximus).

Data premiery drugiego sezonu Fallout to 17 grudnia 2025

Opowiedzieli oni o zbliżającym się wielkimi krokami drugim sezonie. Zdradzono, że widzowie zobaczą miejsca znane z gry Fallout: New Vegas. Ella Purnell podkreśliła z kolei, że Lucy stanie przed trudnym wyborem, gdy odnajdzie ojca - czy sprowadzić go do Krypty, aby oddać go w ręce sprawiedliwości, czy też wymierzyć mu bardziej surową karę.

Ważnym wątkiem w drugim sezonie ma być także relacja Lucy z Ghulem granym przez Waltona Gogginsa, która może znacząco wpłynąć na obie postacie. Zaś Maximus, który zawsze marzył o zostaniu Rycerzem Bractwa Stali, teraz, gdy już osiągnął ten cel, może przekonać się, że marzenia bywają niebezpieczne i nie zawsze przynoszą oczekiwaną satysfakcję.