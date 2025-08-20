Zmiana dla milionów Polaków. Ministerstwo chce rozpowszechnić swój system

Od wielu miesięcy trwają pilotażowe testy systemu ePłatności dla polskich instytucji finansowych. Te potrwają aż do końca 2025 roku, ale już teraz Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło, że jest potrzeba rozpowszechnienia usługi, co zresztą jest w planach.

Polskie ePłatności

Aktualnie system ePłatności dostępny jest w 70 urzędach w całej Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji przyznało, że za jego pomocą zrealizowano już 379 tys. transakcji o łącznej wartości 34 mln zł. To pokazało, że jest zapotrzebowanie na takie rozwiązanie, więc zostanie ono rozpowszechnione na kolejne instytucje publiczne.

Rzecz w tym, że dołączeniu do usługi ePłatności będzie dobrowolne, a nie obowiązkowe. Każda instytucji będzie musiała spełnić określone wymagania, a następnie złożyć wniosek. Dodatkowo, jeśli będzie to konieczne pod kątem bezpieczeństwa, Minister Cyfryzacji będzie mógł czasowo zawiesić udostępnianie usługi. Agentem rozliczeniowym systemu ePłatności będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.