Zmiana dla milionów Polaków. Ministerstwo chce rozpowszechnić swój system
Ministerstwo Cyfryzacji jest coraz bliżej utworzenia systemu płatności elektronicznych dla wszystkich instytucji publicznych w Polsce. Testy wykazały potrzebę takiego rozwiązania i potwierdziły, że jest ono bezpieczne.
Od wielu miesięcy trwają pilotażowe testy systemu ePłatności dla polskich instytucji finansowych. Te potrwają aż do końca 2025 roku, ale już teraz Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło, że jest potrzeba rozpowszechnienia usługi, co zresztą jest w planach.
Polskie ePłatności
Aktualnie system ePłatności dostępny jest w 70 urzędach w całej Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji przyznało, że za jego pomocą zrealizowano już 379 tys. transakcji o łącznej wartości 34 mln zł. To pokazało, że jest zapotrzebowanie na takie rozwiązanie, więc zostanie ono rozpowszechnione na kolejne instytucje publiczne.
Rzecz w tym, że dołączeniu do usługi ePłatności będzie dobrowolne, a nie obowiązkowe. Każda instytucji będzie musiała spełnić określone wymagania, a następnie złożyć wniosek. Dodatkowo, jeśli będzie to konieczne pod kątem bezpieczeństwa, Minister Cyfryzacji będzie mógł czasowo zawiesić udostępnianie usługi. Agentem rozliczeniowym systemu ePłatności będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się już założenia do ustawy, która ureguluje zakres i zasady korzystania z ePłatności. Warto przypomnieć, że system już teraz jest zintegrowany z aplikacją mObywatel i z jej poziomu pozwala opłacać podatki, np. za wywóz śmieci.