Konflikt Muska z Altmanem. Niespodziewany zwrot akcji

Musk zaraz po pojawieniu się najnowszego produktu OpenAI otwarcie twierdził, że należący do jego firmy Grok w modelu 4 Heavy nadal należy do najlepszych narzędzi AI na rynku.

Musk i Altman kłócą się dalej

Panowie pokłócili się też niedawno w tematach biznesowych. Najpierw, Musk oskarżył Apple, że Apple Store faworyzuje ChatGPT i nie sposób jego konkurentom przebić się na najwyższe miejsca w sklepie. Na co w odpowiedzi Altman oskarżył Muska, że ten sam nie jest lepszy, optymalizując algorytm, należącego do niego portalu X w sposób faworyzujący jego własne firmy i punkt widzenia.

Tymczasem Musk w jednym ze swoich wczorajszych wpisów zaskoczył wszystkich chwaląc ChatGPT. Użytkownik X, Kol Tregaskes wrzucił na portalu screen z odpowiedzią ChatGPT, który po 34 sekundach analizy na jego zapytanie odpisał "Krótka odpowiedź: Nie wiem - i nie mogę rzetelnie się dowiedzieć". Musk odpisał w komentarzach "To imponująca odpowiedź".

Pozornie mogłoby się wydawać, że Musk kolejny raz żartuje sobie z konkurenta. Eksperci jednak są zgodni, że podawanie złych odpowiedzi przez wszystkie narzędzia AI, czyli tak zwane halucynowanie, to jeden z głównych problemów tego typu narzędzi, a ChatGPT w wersji 5 zrobił w tym zakresie wyraźny krok do przodu.

Narzędzie OpenAI wcześniej, w takich sytuacjach, podawało odpowiedzi, które miały niewiele wspólnego z prawdą. Po aktualizacji do wersji 5, coraz częściej odpowiada po prostu, że nie potrafi znaleźć odpowiedzi.