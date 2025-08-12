Musk znów robi szum. Teraz chce pozwać producenta iPhone'a
Musk twierdzi, że Apple manipuluje App Store i tak dłużej być nie może. ChatGPT jest wyraźnie faworyzowany, a jego chatbot Grok jest pozostawiony w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji.
Na celowniku Muska teraz Apple
Miliarder grozi natychmiastowym podjęciem kroków prawnych, oskarżając producenta iPhone'a o "jednoznaczne naruszenie prawa antymonopolowego". Jednym słowem, rywal Groka, jest bezczelnie faworyzowany.
To, że Elon Musk spiera się z wielkimi firmami technologicznymi, nie jest niczym nowym na rynku sztucznej inteligencji. Tym razem, magnat technologiczny obrał sobie za cel Apple i przystąpił do działania.
Elon Musk robi szum
W poniedziałek wieczorem Musk oskarżył producenta iPhone'a o naruszenie przepisów antymonopolowych, twierdząc że polityka App Store stawia jego chatbota opartego na sztucznej inteligencji (AI) Grok na przegranej pozycji w porównaniu z konkurencją. Zdaniem prezesa Tesli oraz SpaceX ChatGPT firmy OpenAI jest faworyzowany.
Hej Apple App Store, dlaczego nie umieszczacie ani X, ani Groka w sekcji "Musisz mieć", skoro X jest aplikacją informacyjną nr 1 na świecie, a Grok numerem 5 wśród wszystkich aplikacji? O co chodzi? Dociekliwe umysły chcą wiedzieć.
Apple zachowuje się w sposób, który uniemożliwia jakiejkolwiek firmie, zajmującej się sztuczną inteligencją poza OpenAI, osiągnięcie pierwszego miejsca w App Store. Jest to jednoznacznym naruszeniem przepisów antymonopolowych. xAI natychmiast podejmie stosowne kroki prawne.
Wzburzony miliarder nie doprecyzował strategii prawnej, ani nie potwierdził do końca, czy pozew już został złożony.