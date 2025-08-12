Tech

Musk znów robi szum. Teraz chce pozwać producenta iPhone'a

Musk twierdzi, że Apple manipuluje App Store i tak dłużej być nie może. ChatGPT jest wyraźnie faworyzowany, a jego chatbot Grok jest pozostawiony w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji.

Anna Kopeć (AnnaKo)
Anna Kopeć (AnnaKo)
Na celowniku Muska teraz Apple

Miliarder grozi natychmiastowym podjęciem kroków prawnych, oskarżając producenta iPhone'a o "jednoznaczne naruszenie prawa antymonopolowego". Jednym słowem, rywal Groka, jest bezczelnie faworyzowany. 

Dalsza część tekstu pod wideo

To, że Elon Musk spiera się z wielkimi firmami technologicznymi, nie jest niczym nowym na rynku sztucznej inteligencji. Tym razem, magnat technologiczny obrał sobie za cel Apple i przystąpił do działania. 

Elon Musk robi szum 

W poniedziałek wieczorem Musk oskarżył producenta iPhone'a o naruszenie przepisów antymonopolowych, twierdząc że polityka App Store stawia jego chatbota opartego na sztucznej inteligencji (AI) Grok na przegranej pozycji w porównaniu z konkurencją. Zdaniem prezesa Tesli oraz SpaceX ChatGPT firmy OpenAI jest faworyzowany. 

Hej Apple App Store, dlaczego nie umieszczacie ani X, ani Groka w sekcji "Musisz mieć", skoro X jest aplikacją informacyjną nr 1 na świecie, a Grok numerem 5 wśród wszystkich aplikacji? O co chodzi? Dociekliwe umysły chcą wiedzieć.  

-  dopytuje miliarder w jednym z postów na X.

Apple zachowuje się w sposób, który uniemożliwia jakiejkolwiek firmie, zajmującej się sztuczną inteligencją poza OpenAI, osiągnięcie pierwszego miejsca w App Store. Jest to jednoznacznym naruszeniem przepisów antymonopolowych. xAI natychmiast podejmie stosowne kroki prawne.

- napisał Elon Musk na X. 

Wzburzony miliarder nie doprecyzował strategii prawnej, ani nie potwierdził do końca, czy pozew już został złożony. 

telepolis
Zródła zdjęć: Brian Jason / Shutterstock.com
Źródła tekstu: gizmodo.com