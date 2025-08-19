Spotify ma nową funkcję. Miksuj playlisty jak DJ

Playlista jak set na żywo

Nowa funkcja, dostępna na razie w wersji beta, pozwala użytkownikom Spotify Premium decydować, w jaki sposób jeden utwór przechodzi w kolejny. To już nie tylko zwykłe "fade in" i "fade out". Teraz można regulować głośność, ustawiać EQ, a nawet korzystać z krzywych efektów, które nadadzą miksowi unikalny charakter.

Dzięki temu każda playlista może przypominać set didżejski, z płynnymi przejściami oraz dopasowanym tempem i tonacją. Do tego zestawu można dodać własne akcenty.

Jak to działa?

Tworzenie miksu jest bardzo proste:

otwierasz playlistę i klikasz przycisk "Mix",

wybierasz tryb automatyczny albo przechodzisz do ręcznej personalizacji,

możesz skorzystać z gotowych presetów ("Fade", "Rise"),

masz dostęp do wizualizacji fal dźwiękowych i tempa (BPM), co ułatwia dobór momentu przejścia,

zapisujesz efekt i możesz udostępnić go znajomym lub tworzyć wspólne playlisty.

W każdej chwili można też wyłączyć miksowanie jednym przyciskiem.

Nie tylko technika, ale i emocje

Spotify podkreśla, że nowe narzędzie nie jest przeznaczone wyłącznie dla fanów techniki miksowania. Funkcja ma pomóc budować nastrój i energię, niezależnie od tego, czy tworzysz playlistę do biegania, planujesz muzykę na imprezę, czy po prostu chcesz zadbać o klimat długiej podróży.