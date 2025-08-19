Rozrywka

Spotify ma nową funkcję. Miksuj playlisty jak DJ

Spotify dodał nową funkcję dla użytkowników Premium. Od teraz playlisty mogą stać się Twoim własnym miksem.

Playlista jak set na żywo

Nowa funkcja, dostępna na razie w wersji beta, pozwala użytkownikom Spotify Premium decydować, w jaki sposób jeden utwór przechodzi w kolejny. To już nie tylko zwykłe "fade in" i "fade out". Teraz można regulować głośność, ustawiać EQ, a nawet korzystać z krzywych efektów, które nadadzą miksowi unikalny charakter.

Dzięki temu każda playlista może przypominać set didżejski, z płynnymi przejściami oraz dopasowanym tempem i tonacją.  Do tego zestawu można dodać własne akcenty.

Jak to działa?

Tworzenie miksu jest bardzo proste:

  • otwierasz playlistę i klikasz przycisk "Mix",
  • wybierasz tryb automatyczny albo przechodzisz do ręcznej personalizacji,
  • możesz skorzystać z gotowych presetów ("Fade", "Rise"),
  • masz dostęp do wizualizacji fal dźwiękowych i tempa (BPM), co ułatwia dobór momentu przejścia,
  • zapisujesz efekt i możesz udostępnić go znajomym lub tworzyć wspólne playlisty.

W każdej chwili można też wyłączyć miksowanie jednym przyciskiem.

Nie tylko technika, ale i emocje

Spotify podkreśla, że nowe narzędzie nie jest przeznaczone wyłącznie dla fanów techniki miksowania. Funkcja ma pomóc budować nastrój i energię, niezależnie od tego, czy tworzysz playlistę do biegania, planujesz muzykę na imprezę, czy po prostu chcesz zadbać o klimat długiej podróży.

Dopełnieniem personalizacji są dodatkowe opcje – własne okładki, naklejki i etykiety. Mają one sprawić, że każda playlista stanie się nie tylko zestawem piosenek, ale też osobistym manifestem.

