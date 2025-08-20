Sprzęt

Teraz możesz kupić tablet z LTE i rysikiem za jedyne 659 zł, ale musisz być szybki

A nawet bardzo szybki, bo w chwili pisania tego tekstu pozostało tylko 77 sztuk na 100 objętych promocją.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Teraz możesz kupić tablet z LTE i rysikiem za jedyne 659 zł, ale musisz być szybki

Mowa tu o Lenovo M11 w wersji LTE, czyli budżetowym, acz przyzwoitym tablecie, który idealnie sprawdzi się dla osób bardziej aktywnych, które nie mogą usiedzieć w domu. A to dzięki modemowi LTE. Obecność rysika otwiera natomiast drogę do kreatywnych działań bez wydawania fortuny na tablety graficzne, lub sprzęty Apple.

Dalsza część tekstu pod wideo
Lenovo M11 LTE Tani tablet z ryskiem i LTE

Lenovo M11 LTE

Sercem urządzenia jest przyzwoity duet MediaTek Helio G88 z 4 GB RAM. Dodatkowo na pliki użytkownika znajdziemy 128 GB pamięci wewnętrznej, którą możemy rozbudować kartami microSD. Jeśli chodzi o ekran, to jest to 11-calowa matryca Full HD+.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Tablet LENOVO IdeaTab Pro Matowy Ekran 12.7" 8/256GB Wi-Fi Zielony + Rysik + Etui na IdeaTab Pro LENOVO Keyboard Pack Szary Klawiatura
Tablet LENOVO IdeaTab Pro Matowy Ekran 12.7" 8/256GB Wi-Fi Zielony + Rysik + Etui na IdeaTab Pro LENOVO Keyboard Pack Szary Klawiatura
0 zł
2299.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299.98 zł
Tablet LENOVO Tab K11 Enhanced Edition 11" 8/128GB LTE Wi-Fi Szary + Rysik
Tablet LENOVO Tab K11 Enhanced Edition 11" 8/128GB LTE Wi-Fi Szary + Rysik
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Tablet LENOVO IdeaTab Pro ZAE40189PL 12.7" 8/256GB Wi-Fi Szary + Rysik + Klawiatura
Tablet LENOVO IdeaTab Pro ZAE40189PL 12.7" 8/256GB Wi-Fi Szary + Rysik + Klawiatura
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Advertisement
Lenovo M11 LTE Tani tablet z ryskiem i LTE

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
lenovo Tablety Lenovo M11
Zródła zdjęć: Lenovo