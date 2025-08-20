Teraz możesz kupić tablet z LTE i rysikiem za jedyne 659 zł, ale musisz być szybki
A nawet bardzo szybki, bo w chwili pisania tego tekstu pozostało tylko 77 sztuk na 100 objętych promocją.
Mowa tu o Lenovo M11 w wersji LTE, czyli budżetowym, acz przyzwoitym tablecie, który idealnie sprawdzi się dla osób bardziej aktywnych, które nie mogą usiedzieć w domu. A to dzięki modemowi LTE. Obecność rysika otwiera natomiast drogę do kreatywnych działań bez wydawania fortuny na tablety graficzne, lub sprzęty Apple.
Lenovo M11 LTE
Sercem urządzenia jest przyzwoity duet MediaTek Helio G88 z 4 GB RAM. Dodatkowo na pliki użytkownika znajdziemy 128 GB pamięci wewnętrznej, którą możemy rozbudować kartami microSD. Jeśli chodzi o ekran, to jest to 11-calowa matryca Full HD+.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.