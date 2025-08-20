Aplikacje

Twoja aplikacja do SMS-ów z dużą zmianą. Możesz się zdziwić

Wiadomości Google przejdą dużą zmianę. Tak, chodzi o aplikację na Androida, którą prawdopodobnie wykorzystujesz do SMS-ów.

Po testach beta przyszła pora na udostępnienie nowej wersji aplikacji Wiadomości Google wszystkim użytkownikom Androida. Ta przejdzie duże zmiany pod kątem wyglądu, który ma być teraz zgodny z Material 3 Expressive.

Nowa wersja Wiadomości Google

Nowa wersja Wiadomości Google jest systematycznie udostępniana wszystkim użytkownikom Androida. Co się zmieniło?

  • Strona wyszukiwania: Siatka 2×4 dla kategorii Nieprzeczytane, Znane, Nieznane, Oznaczone gwiazdką, Obrazy, Filmy, Miejsca i Linki jest większa niż poprzednio.
  • Rozpocznij czat: Każdy kontakt jest umieszczony w kontenerze. Podczas tworzenia rozmowy grupowej wybranie osoby powoduje przekształcenie zaokrąglonego prostokąta w pigułkę.
  • Ustawienia: Każda linia jest umieszczona w kontenerze, a do tego używane są nowoczesne przełączniki Material 3.
  • Strona szczegółów: Podobnie jak w Kontaktach Google, przyciski Połącz, Wideo, Informacje kontaktowe i Wyszukaj są umieszczone w tzw. pigułkach.
Twoja aplikacja do SMS-ów z dużą zmianą. Możesz się zdziwić

Prawdopodobnie minie kilka dni lub nawet tygodni, zanim nowa wersja trafi do wszystkich użytkowników. Aktualizacja powinna być udostępniana falami.

