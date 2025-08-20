Twoja aplikacja do SMS-ów z dużą zmianą. Możesz się zdziwić

Po testach beta przyszła pora na udostępnienie nowej wersji aplikacji Wiadomości Google wszystkim użytkownikom Androida. Ta przejdzie duże zmiany pod kątem wyglądu, który ma być teraz zgodny z Material 3 Expressive.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa wersja Wiadomości Google

Nowa wersja Wiadomości Google jest systematycznie udostępniana wszystkim użytkownikom Androida. Co się zmieniło?

Strona wyszukiwania: Siatka 2×4 dla kategorii Nieprzeczytane, Znane, Nieznane, Oznaczone gwiazdką, Obrazy, Filmy, Miejsca i Linki jest większa niż poprzednio.

Siatka 2×4 dla kategorii Nieprzeczytane, Znane, Nieznane, Oznaczone gwiazdką, Obrazy, Filmy, Miejsca i Linki jest większa niż poprzednio. Rozpocznij czat: Każdy kontakt jest umieszczony w kontenerze. Podczas tworzenia rozmowy grupowej wybranie osoby powoduje przekształcenie zaokrąglonego prostokąta w pigułkę.

Każdy kontakt jest umieszczony w kontenerze. Podczas tworzenia rozmowy grupowej wybranie osoby powoduje przekształcenie zaokrąglonego prostokąta w pigułkę. Ustawienia: Każda linia jest umieszczona w kontenerze, a do tego używane są nowoczesne przełączniki Material 3.

Każda linia jest umieszczona w kontenerze, a do tego używane są nowoczesne przełączniki Material 3. Strona szczegółów: Podobnie jak w Kontaktach Google, przyciski Połącz, Wideo, Informacje kontaktowe i Wyszukaj są umieszczone w tzw. pigułkach.