Fintech

Duży bank informuje. Stracisz dostęp do pieniędzy

ING Bank Śląski ostrzega swoich klientów, że w najbliższy weekend stracą oni na jakiś czas dostęp do swoich pieniędzy. Jest to spowodowane zaplanowanymi pracami serwisowymi.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:27
1
ING Bank Śląski wydał pilny komunikat, z którym powinien zapoznać się każdy jego klient. Mowa w końcu o zaplanowanych pracach serwisowych i związanymi z tym utrudnieniami. Wiele usług nie będzie działać przez kilka godzin.

Dalsza część tekstu pod wideo

ING z pilnym komunikatem

Prace serwisowe zaplanowane są z soboty 23 sierpnia na niedzielę 24 sierpnia, więc nie można wykluczyć, że w ich trakcie wiele osób będzie imprezować na tzw. mieście. W związku z tym powinni wcześniej się przygotować i wypłacić gotówkę, ponieważ mogą być problemy z dokonaniem płatności za pomocą karty. Prace serwisowe rozpoczną się o godzinie 23:30 i zakończą o 6:30 rano.

ING Bank Śląski rozpisał długą listę usług, które w tym czasie mogą nie działać. Są to:

  • Bankomaty i wpłatomaty
  • System bankowości internetowej Moje ING i jego wersja mobilna
  • System bankowości internetowej ING Business i jego wersja mobilna
  • Płatności BLIK
  • Przelewy ekspresowe
  • Płatności internetowe za pomocą Płać z ING
  • Płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tr, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS
  • Automatyczny poboru opłat za przejazd autostradami
  • Specjalny interfejsu PSD2
  • Transakcje we wrzutniach, które mogą być realizowane offline.

Poza tym nie będzie też możliwości dokonywania zakupu produktów w Moim ING i na stronie www.ing.pl (w tym pożyczek i kont, także oszczędnościowych). Dodatkowo mogą wystąpić utrudnienia w realizacji transakcji kartowych. W tym czasie nie da się też aktywować kart, zmieniać limitów oraz nadawać kodów PIN.

Co gorsze, druga przerwa zaplanowana jest w nocy z 24 na 25 sierpnia od godziny 00:01 do 03:00. W tym czasie mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash.

Image
telepolis
ing bank śląski ING Bank Śląski prace techniczne ING Bank Śląski przerwa ING Bank Śląski bankomaty
Zródła zdjęć: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Źródła tekstu: ING