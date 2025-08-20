Duży bank informuje. Stracisz dostęp do pieniędzy

ING Bank Śląski wydał pilny komunikat, z którym powinien zapoznać się każdy jego klient. Mowa w końcu o zaplanowanych pracach serwisowych i związanymi z tym utrudnieniami. Wiele usług nie będzie działać przez kilka godzin.

Dalsza część tekstu pod wideo

ING z pilnym komunikatem

Prace serwisowe zaplanowane są z soboty 23 sierpnia na niedzielę 24 sierpnia, więc nie można wykluczyć, że w ich trakcie wiele osób będzie imprezować na tzw. mieście. W związku z tym powinni wcześniej się przygotować i wypłacić gotówkę, ponieważ mogą być problemy z dokonaniem płatności za pomocą karty. Prace serwisowe rozpoczną się o godzinie 23:30 i zakończą o 6:30 rano.

ING Bank Śląski rozpisał długą listę usług, które w tym czasie mogą nie działać. Są to:

Bankomaty i wpłatomaty

System bankowości internetowej Moje ING i jego wersja mobilna

System bankowości internetowej ING Business i jego wersja mobilna

Płatności BLIK

Przelewy ekspresowe

Płatności internetowe za pomocą Płać z ING

Płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tr, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS

Automatyczny poboru opłat za przejazd autostradami

Specjalny interfejsu PSD2

Transakcje we wrzutniach, które mogą być realizowane offline.

Poza tym nie będzie też możliwości dokonywania zakupu produktów w Moim ING i na stronie www.ing.pl (w tym pożyczek i kont, także oszczędnościowych). Dodatkowo mogą wystąpić utrudnienia w realizacji transakcji kartowych. W tym czasie nie da się też aktywować kart, zmieniać limitów oraz nadawać kodów PIN.