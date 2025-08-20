Duży bank informuje. Stracisz dostęp do pieniędzy
ING Bank Śląski ostrzega swoich klientów, że w najbliższy weekend stracą oni na jakiś czas dostęp do swoich pieniędzy. Jest to spowodowane zaplanowanymi pracami serwisowymi.
ING Bank Śląski wydał pilny komunikat, z którym powinien zapoznać się każdy jego klient. Mowa w końcu o zaplanowanych pracach serwisowych i związanymi z tym utrudnieniami. Wiele usług nie będzie działać przez kilka godzin.
ING z pilnym komunikatem
Prace serwisowe zaplanowane są z soboty 23 sierpnia na niedzielę 24 sierpnia, więc nie można wykluczyć, że w ich trakcie wiele osób będzie imprezować na tzw. mieście. W związku z tym powinni wcześniej się przygotować i wypłacić gotówkę, ponieważ mogą być problemy z dokonaniem płatności za pomocą karty. Prace serwisowe rozpoczną się o godzinie 23:30 i zakończą o 6:30 rano.
ING Bank Śląski rozpisał długą listę usług, które w tym czasie mogą nie działać. Są to:
- Bankomaty i wpłatomaty
- System bankowości internetowej Moje ING i jego wersja mobilna
- System bankowości internetowej ING Business i jego wersja mobilna
- Płatności BLIK
- Przelewy ekspresowe
- Płatności internetowe za pomocą Płać z ING
- Płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tr, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS
- Automatyczny poboru opłat za przejazd autostradami
- Specjalny interfejsu PSD2
- Transakcje we wrzutniach, które mogą być realizowane offline.
Poza tym nie będzie też możliwości dokonywania zakupu produktów w Moim ING i na stronie www.ing.pl (w tym pożyczek i kont, także oszczędnościowych). Dodatkowo mogą wystąpić utrudnienia w realizacji transakcji kartowych. W tym czasie nie da się też aktywować kart, zmieniać limitów oraz nadawać kodów PIN.
Co gorsze, druga przerwa zaplanowana jest w nocy z 24 na 25 sierpnia od godziny 00:01 do 03:00. W tym czasie mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash.