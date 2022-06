T-Mobile przedłuża oferty wspierające Ukraińców

T-Mobile Polska poinformował o przedłużeniu wsparcia ofertowego dla Ukrainy. Od 1 czerwca klienci indywidualni oraz biznesowi magentowego operatora będą mogli skorzystać z kolejnego bezpłatnego pakietu na rozmowy międzynarodowe z Ukrainą.

Skuteczna pomoc to ta wielowymiarowa. Dlatego od samego początku wojny w Ukrainie działamy na rzecz uchodźczyń oraz uchodźców, wspierając m.in. społeczność ukraińską w Lublinie czy wspomagając organizacje pomocowe. Jednocześnie pamiętamy też o naszych klientach, którzy mają swoich bliskich za ukraińską granicą. O tym, jak potrzebne jest to wsparcie, mówią już same liczby – tylko w ramach ofert T-Mobile na kartę, Heyah na kartę i MIX klienci wykorzystali już łącznie blisko 90 milionów darmowych minut.

– czytamy w komunikacie T-Mobile Polska

Od 1 czerwca 2022 roku Magentowi kontynuują dystrybucję darmowych starterów na granicy, w punktach recepcyjnych oraz na dworcach PKP i PKS. Dają one nowym klientom T-Mobile na kartę oraz Heyah na kartę bezpłatne rozmowy i SMS-y z Polski do Ukrainy oraz pakiet 10 GB, 100 minut i 100 SMS-ów w Polsce, do wykorzystania przez 30 dni. Oferta jest włączona automatycznie od momentu aktywacji bezpłatnej karty SIM.

Klienci T-Mobile na kartę i Heyah na kartę mogą również skorzystać ze specjalnych cyklicznych ofert w cenie 35 zł i zyskać duże paczki GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y w Polsce oraz pakiety minut do Ukrainy, które odnawiają się co 30 dni.

Tańsze połączenia z Ukrainą

Klienci T-Mobile mogą włączyć usługę obniżającą opłatę za minutę połączenia do sieci komórkowych Vodafone, Kyivstar oraz Lifecell na Ukrainie: 0,09 zł w Heyah na kartę oraz 0,19 zł w T-Mobile na kartę. Aktywacja usługi „Tańsze połączenia na Ukrainę” jest dostępna:

w Heyah na kartę (z taryfą Dniówka) poprzez: kod ekspresowy *150*156*2# , wysłanie SMS-a o treści WLACZ na numer 4386 ,



w T-Mobile na kartę (z taryfą GO!) poprzez: aplikację mobilną Mój T-Mobile , kod ekspresowy *523*1# , wysłanie SMS-a o treści AKTUA na numer 8023 .



Łatwiejszy kontakt z bliskimi

W trudnych chwilach możliwość kontaktu z bliskimi jest nieoceniona. Dlatego bezpłatny pakiet 300 minut na rozmowy międzynarodowe do Ukrainy mogą aktywować klienci, którzy korzystają z taryf: T, Magenta Biznes i Jump proFirma. Aktywacji można dokonać na jeden z poniższych sposobów:

w aplikacji mobilnej Mój T Mobile ,

, wysyłając SMS o treści TAK na numer 80008 ,

na numer , za pośrednictwem obsługi klienta pod numerem 602 900 000 (dla klientów indywidualnych i biznesowych).

Więcej informacji na temat Pakietów dla Ukrainy można znaleźć pod tym adresem.

