T-Mobile: druga usługa za darmo. Wiosenna promocja przedłużona

T-Mobile przedłuża wiosenną promocję. Klienci, którzy zdecydują się na taryfę z nielimitowanym internetem 5G w smartfonie, otrzymają drugą usługę za darmo nawet na rok – w postaci drugiego abonamentu lub internetu światłowodowego.

Na początku kwietnia T-Mobile ogłosił wiosenną promocję, w której proponował drugi nielimitowany abonament lub internet do domu za darmo przez cały rok. Ta okazja według regulaminu miała się skończyć wczoraj, dziś została jednak przedłużona do 30 czerwca.

Z oferty promocyjnej mogą skorzystać klienci, którzy zdecydują się na taryfę „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana” z nielimitowanymi połączeniami, SMS-ami i MMS-ami, a także z 5G i nieograniczonym limitem wykorzystania danych.

W przypadku taryfy „L Nielimitowana” w ofercie nie ma także ograniczeń prędkości. Wariant M zapewnia prędkość do 30 Mb/s.

Proponowane przez T-Mobile plany taryfowe gwarantują też dostęp do „Rozrywki Uwolnionej” na 6 lub 12 miesięcy w prezencie – usługi zapewniającej możliwość korzystania m.in. z takich platform jak HBO GO, Tidal Premium, Polsat Box Go, Eleven Sports czy Legimi, spośród których co miesiąc można wybrać inny lub ten sam serwis.

Dodatkowo opcja „L Nielimitowana” to bonusowe 300 zł rabatu na dowolne urządzenie, a „M Nielimitowana” – 200 zł. Regularne ceny abonamentów wynoszą 65 zł dla wariantu M oraz 85 zł dla opcji L.

Drugi nielimitowany abonament lub internet światłowodowy

Osoby, które zdecydują się na drugi taki abonament, zapłacą za niego 0 zł przez 12 miesięcy w wersji oferty z urządzeniem – albo przez 6 miesięcy w wariancie bez urządzenia.

Drugą opcją do wyboru – zamiast kolejnego abonamentu – jest internet światłowodowy, który także użytkownik otrzyma na 12 miesięcy na koszt T-Mobile. W ramach tej oferty dostępne są trzy prędkości światłowodu: do 300 Mb/s, do 600 Mb/s i do 900 Mb/s. Propozycja dotyczy przy tym także budynków o wyższych kosztach przyłączenia, takich jak np. domy jednorodzinne.

W obu przypadkach, po zakończeniu okresu promocji, klient może liczyć na rabat na dalsze korzystanie z usługi sięgający kwoty 20 zł miesięcznie.

Więcej informacji na temat oferty można znaleźć na stronie https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/roknanaszkoszt.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile