Masz tego smartfona? Dla Twojego dobra będzie działał krócej na baterii

Otóż Pixel 6a dostanie Androida 16. I chociaż brzmi to jak bardzo dobra wiadomość, to jego użytkownicy dostaną powody do narzekania. Otóż wraz z aktualizacją systemu bateria tego smartfona zostanie znacznie ograniczona i nie będzie można jej ładować do pełna. Oczywiście wskaźnik naładowania pokaże 100%, jednak fizycznie będzie to znacznie mniej. Efekt? Smartfon będzie trzymał krócej na pojedynczym ładowaniu.