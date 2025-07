Samsung Galaxy Z Fold7 pozuje do zdjęć przed premierą

Galaxy Z Fold7 po raz pierwszy na żywo

Plotki, rendery i zdjęcia etui to już niemal codzienność w przeciekach o nowych składakach Samsunga. Tym razem jednak leaker Jukan Choi opublikował w serwisie X pierwsze zdjęcia Galaxy Z Fold7 "na żywo" , prosto z pudełka. Smartfon został pokazany w nowym, jasnym odcieniu niebieskiego, który prawdopodobnie zostanie nazwany Blue Shadow . Ten sam wariant kolorystyczny ma również trafić do mniejszego Galaxy Z Flip7 .

Delikatne różnice, zauważalne zmiany

Nowy Galaxy Z Fold7 nie tylko zyskuje świeżą kolorystykę, ale również srebrne akcenty wokół aparatów. Dodaje to elegancji i odróżnia nowy model od wcześniejszych generacji. Co ważne, nie ma tu charakterystycznych pierścieni wokół obiektywów, znanych z Galaxy S25 Ultra. Te – według doniesień – łatwo się odklejały. To dobra wiadomość dla fanów trwałości.