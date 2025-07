Opera z paczką nowości. Nieznajomość języków to już nie problem

Przeglądaj świat bez barier i bezpiecznie

Głównym elementem aktualizacji jest Opera Translate. To nowa, wbudowana funkcja tłumaczenia. Narzędzie zostało zintegrowane bezpośrednio z przeglądarkami Opera One i Opera GX. Automatycznie wykrywa, gdy strona jest w obcym języku i proponuje jej natychmiastowe przetłumaczenie. Funkcja obsługuje ponad 40 języków, co ułatwia przeglądanie zagranicznych portali czy wiadomości.