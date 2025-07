Huawei Watch 5 z niezależnymi płatnościami NFC. Zobacz, jak aktywować

Jak poinformował producent, niezależne płatności NFC są już dostępne na smartwatchach z serii Huawei Watch 5. Użytkownicy tych zegarków mogą już płacić zbliżeniowo bez konieczności stałego połączenia ze smartfonem. Oznacza to, że do dokonania płatności wystarczy sam smartwatch – nie trzeba mieć telefonu przy sobie. Wcześniej płatności wymagały obydwu urządzeń, co nie zawsze okazywało się w pełni wygodnie. By skorzystać z nowego udogodnienia, trzeba tylko skonfigurować tę opcję przez aplikację Quicko Wallet.