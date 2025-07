Canal+ z nową niespodzianką. To kultowe skandynawskie filmy i seriale za darmo

Nowa kolekcja już w serwisie streamingowym

Platforma Canal+ rozbudowuje swoją ofertę VOD o kolekcję filmów i seriali Viaplay . Ta właśnie trafiła do serwisu i dekoderów satelitarnych z dostępem do Internetu. Na początek – bezpłatnie dla wybranych użytkowników , a już wkrótce także w regularnej sprzedaży.

To powrót wielu głośnych tytułów, które wcześniej znaliśmy z Viaplay, a teraz dostępnych z poziomu aplikacji Canal+. Skandynawskie kryminały, dokumenty o sportowych legendach, mocne dramaty i serialowe perełki – to wszystko wraca do widzów w nowej formule.