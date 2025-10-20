Nauka

Niepozorna, a poprawia kondycję naszego mózgu. Naukowcy zadowoleni

Badania pokazują, że granie w gry ćwiczące mózg jak najbardziej ma sens. Zwiększa poziom substancji chemicznych, związanych z pamięcią i uwagą. W końcu są na to dowody naukowe.

Anna Kopeć (AnnaKo)
10:31
Okazuje się, że kiedy uczymy się czegoś nowego, nasz mózg wykorzystuje acetylocholinę - neuroprzekaźnik, którego niedobór stwierdza się w przypadku chorób typu demencja i Alzheimer. Acetylocholina bywa czasem nazywana substancją "zwracającą uwagę". Ale nie tylko o choroby tu chodzi. Z wiekiem następuje naturalny spadek funkcji poznawczych, nawet u osób zdrowych, które nie mają stwierdzonej demencji. Nowe badanie wykazało, że gry wspomagające trening poznawczy mogą zwiększyć produkcję substancji chemicznej w mózgu, która odgrywa ogromną rolę w pamięci i koncentracji. Naukowcy zmierzyli produkcję acetylocholiny w mózgach uczestników na początku i końcu 10-tygodniowego badania.

O jakie gry konkretnie chodzi?

Naukowcy mają na myśli gry-zajęcia BrainHQ. To niepozorne gry adaptacyjne, co oznacza, że poziomy są coraz trudniejsze w miarę postępów o łatwiejsze, w razie pogorszenia wyników. Uczestnicy, którzy ukończyli gry w ramach internetowego programu subskrypcyjnego BrainHQ, wykazali zwiększoną produkcję acetylocholiny

Badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu McGill w Montrealu. Wzięły w nim udział 92 osoby w wieku 65 i starszych. Wszyscy badani byli zdrowi, co oznacza, że nie zdiagnozowano u nich żadnych zaburzeń poznawczych. Podzielono ich na dwie grupy, z czego jedna wykonywała ćwiczenia BrainHQ. Pozostałe osoby grały w gry stworzone jedynie w celach rozrywkowych. U osób z grupy BrainHQ zaobserwowano wzrost o 2,3% produkcji acetylocholiny w korze mózgowej, a u pozostałych osób nie zauważono żadnych zmian.

To ciekawe, biorąc pod uwagę, że poprzednie badania wykazały, że w wieku od 20 do 80 lat produkcja acetylocholiny spada o około 2,5% na dekadę. 

To są pierwsze tego typu badania, które dowodzą, że ćwiczenia mózgu mogą kompensować naturalny spadek funkcji cholinergicznych. To bardzo dobry znak, że istnieją działania, które mają pozytywny wpływ na zdrowie mózgu. No i miejmy świadomość, że nie każde granie jest równoznaczne z treningiem mózgu. Starajmy się nieustannie aktywizować mózg, a także dobierać rozrywki odpowiednio do naszego wieku i możliwości. 

badania i rozwój badanie mózgu badania naukowe gry cyfrowe
Zródła zdjęć: Diego Cervo / Shutterstock
Źródła tekstu: nbcnews.com