Tesla z trybem "Mad Max". Kolejny kontrowersyjny pomysł Muska

"Mad Max" w Tesli

"Mad Max” to opcja autonomicznej jazdy Teslą. Teoretycznie nic nowego, bo w elektrykach tej firmy już wcześniej można było korzystać z autonomicznej jazdy, pod kontrolą kierowcy. “Mad Max” pozwoli jednak na przyspieszenie tej jazdy. Według doniesień nie tylko mediów, ale także pierwszych użytkowników, nowa opcja pozwala na przekraczanie limitu prędkości nawet o 15 mil na godzinę, czyli jazdę o prawie 25 km/h szybciej niż pozwalają na to przepisy. Nowa funkcja o wiele częściej zmienia też pasy jazdy, sprawiając, że w efekcie użytkownicy mogą przejechać dany odcinek o wiele szybciej niż w dotychczasowej opcji autonomicznego prowadzenia samochodu.