Następca hitu z AliExpress. Ten sprzęt jest równie tani i jeszcze mocniejszy

I nie ma w tym niczego dziwnego. Dosłownie za grosze możemy kupić porządny odkurzacz, który może konkurować z modelami od Dysona kosztującymi grube tysiące. Dodatkowo ma on filtry HEPA, oraz bogaty zestaw wymiennych końcówek , a do podłóg dostajemy prawdziwą turboszczotkę z podświetleniem. Czy może być lepiej? Oczywiście, że tak.

Laresar X11 to nowy hit

Jest to następca tego popularnego modelu, w którym wszystko zrobiono lepiej. Jego silnik jest mocniejszy, co przekłada się na moc ssania 55 kPa. Czyli o całe 5 kPa więcej, niż w poprzedniku. Dodatkowo ma on pojemniejszy zbiornik na kurz, który można otworzyć za pomocą nowatorskiego systemu dźwigni. Dostaliśmy także nowy kształt turobszczotki, który zwiększa efektywność sprzątania.