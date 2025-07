Hulajnogi elektryczne na cenzurowanym. Mandaty do 5000 zł

Parkingi i strefy obowiązkowego parkowania

W Lublinie koszt takiego usunięcia to 166 zł , a każda doba przechowywania w magazynie to dodatkowe 32 zł. Podobne opłaty obowiązują we Wrocławiu.

Strefy zakazane i ograniczenia prędkości — nawet 5000 mandatu

Wprowadzono również strefy zakazane, do których nie wolno wjeżdżać hulajnogą ani jej tam parkować. W Warszawie są to m.in. Stare Miasto, Łazienki Królewskie czy Ogród Krasińskich, w Sopocie ulica Bohaterów Monte Cassino oraz Skwer Kuracyjny, a we Wrocławiu Rynek. Za złamanie zakazu grozi mandat nawet do 5000 zł.