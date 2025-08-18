Sprzęt

Galaxy Buds3 FE oficjalnie. To nowe słuchawki dla fanów Samsunga

Samsung poszerza swoje portfolio, oficjalnie prezentując nowe słuchawki bezprzewodowe. Model Galaxy Buds3 FE ma łączyć funkcje z topowych modeli z bardziej przystępną ceną.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:36
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Galaxy Buds3 FE oficjalnie. To nowe słuchawki dla fanów Samsunga

Samsung oficjalnie zaprezentował nowy model słuchawek bezprzewodowych, który ma szansę powtórzyć sukces Galaxy Buds FE z poprzednich lat. Słuchawki Galaxy Buds3 FE, podobnie jak inne urządzenia z dopiskiem "Fan Edition", mają za zadanie dostarczyć to, co najlepsze z flagowców, ale w bardziej przystępnej cenie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy, odważny design i komfort

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest odświeżony wygląd słuchawek. Buds3 FE porzucają okrągły kształt na rzecz futurystycznego "Blade Design" z wyraźnym, podłużnym trzonkiem. Taki wygląd nie tylko nawiązuje do słuchawek konkurencji, ale też ma zapewniać wygodniejsze sterowanie dotykowe. Dzięki półprzezroczystym elementom design jest jednocześnie prosty i nowoczesny. Producent zapewnia, że słuchawki zostały zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do ucha i były komfortowe nawet po wielu godzinach noszenia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki douszne SAMSUNG Galaxy Buds 3 ANC Srebrny
Słuchawki douszne SAMSUNG Galaxy Buds 3 ANC Srebrny
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Słuchawki dokanałowe SAMSUNG EO-IC100 Biały
Słuchawki dokanałowe SAMSUNG EO-IC100 Biały
0 zł
88.47 zł - najniższa cena
Kup teraz 88.47 zł
Słuchawki dokanałowe SAMSUNG EO-IC100 Czarny
Słuchawki dokanałowe SAMSUNG EO-IC100 Czarny
0 zł
88.47 zł - najniższa cena
Kup teraz 88.47 zł
Advertisement
Galaxy Buds3 FE oficjalnie. To nowe słuchawki dla fanów Samsunga

Wysoka jakość dźwięku i AI na pokładzie

Słuchawki zostały wyposażone w większy, dynamiczny przetwornik. Ma on zapewnić bogatsze brzmienie z głębokim basem i czystymi wysokimi tonami. Do tego dochodzi znana z innych modeli Samsunga, ulepszona aktywna redukcja szumów (ANC). Skutecznie odcina ona od hałasu otoczenia. Nowy model otrzymał też integrację z Galaxy AI. Pozwoli to na przykład na tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym.

Czas pracy na baterii to do 6 godzin z włączonym ANC. Etui doładuje słuchawki, wydłużając ten czas do 24 godzin. Każda słuchawka ma wymiary 18 x 21,1 x 33,8 mm i waży 5 g. W komplecie jest też etui ładujące.

Galaxy Buds3 FE oficjalnie. To nowe słuchawki dla fanów Samsunga

Dostępność i cena

Słuchawki Galaxy Buds3 FE trafią do sprzedaży w USA 4 września 2025 roku z ceną 149,99 USD (546 zł). Póki co nie mamy informacji na temat ich dostępności i ceny w naszym kraju.

Galaxy Buds3 FE oficjalnie. To nowe słuchawki dla fanów Samsunga
Image
telepolis
samsung nowe słuchawki samsung Samsung Galaxy Buds3 FE Samsung Galaxy Buds3 FE specyfikacja
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung, Android Authority