Galaxy Buds3 FE oficjalnie. To nowe słuchawki dla fanów Samsunga

Samsung oficjalnie zaprezentował nowy model słuchawek bezprzewodowych, który ma szansę powtórzyć sukces Galaxy Buds FE z poprzednich lat. Słuchawki Galaxy Buds3 FE, podobnie jak inne urządzenia z dopiskiem "Fan Edition", mają za zadanie dostarczyć to, co najlepsze z flagowców, ale w bardziej przystępnej cenie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy, odważny design i komfort

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest odświeżony wygląd słuchawek. Buds3 FE porzucają okrągły kształt na rzecz futurystycznego "Blade Design" z wyraźnym, podłużnym trzonkiem. Taki wygląd nie tylko nawiązuje do słuchawek konkurencji, ale też ma zapewniać wygodniejsze sterowanie dotykowe. Dzięki półprzezroczystym elementom design jest jednocześnie prosty i nowoczesny. Producent zapewnia, że słuchawki zostały zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do ucha i były komfortowe nawet po wielu godzinach noszenia.

Wysoka jakość dźwięku i AI na pokładzie

Słuchawki zostały wyposażone w większy, dynamiczny przetwornik. Ma on zapewnić bogatsze brzmienie z głębokim basem i czystymi wysokimi tonami. Do tego dochodzi znana z innych modeli Samsunga, ulepszona aktywna redukcja szumów (ANC). Skutecznie odcina ona od hałasu otoczenia. Nowy model otrzymał też integrację z Galaxy AI. Pozwoli to na przykład na tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym.

Czas pracy na baterii to do 6 godzin z włączonym ANC. Etui doładuje słuchawki, wydłużając ten czas do 24 godzin. Każda słuchawka ma wymiary 18 x 21,1 x 33,8 mm i waży 5 g. W komplecie jest też etui ładujące.

Dostępność i cena