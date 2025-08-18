Redmi 15 debiutuje globalnie. To 7000 mAh i 100 zł na kolejne zakupy

Największa bateria w historii Redmi

Nowy Redmi 15 5G wyposażono w akumulator Xiaomi Surge o pojemności aż 7000 mAh. To największa bateria, jaką do tej pory zastosowano w smartfonach marki. Producent deklaruje nawet 2 dni pracy na jednym ładowaniu.

Ciekawostką jest to, że przy 1% naładowania telefon pozwala na prawie godzinę rozmów lub ponad 7 godzin czuwania. Obsługiwane jest szybkie ładowanie przewodowe 33 W oraz ładowanie zwrotne 18 W.

Duży ekran i solidna konstrukcja

Redmi 15 5G dostał wyświetlacz FullHD+ o przekątnej 6,9 cala i częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Do tego częstotliwość próbkowania dotyku wynosi 288 Hz. Ekran uzyskał certyfikaty TÜV Rheinland, które mają potwierdzać ochronę wzroku podczas długiego korzystania z urządzenia.

Smartfon spełnia normę odporności IP64 i obsługuje technologię Wet Touch 2.0, ułatwiającą obsługę przy mokrym ekranie. Tylny panel ma poczwórnie zakrzywione krawędzie i metalowe detale.

Snapdragon i AI na pokładzie

Za płynne działanie smartfonu odpowiada Snapdragon 6s Gen 3 z obsługą sieci 5G. Redmi 15 5G oferuje do 8 GB rozszerzonej pamięci RAM (+ pamięć wirtualna) oraz do 2 TB miejsca w pamięci masowej.

Smartfon działa pod kontrolą oprogramowania Xiaomi HyperOS 2, bazującego na systemie Android 15. Urządzenie wspiera funkcje AI, w tym Google Gemini, Circle to Search czy narzędzia fotograficzne AI Erase i AI Sky.

Aparaty i dźwięk

Na tylnym panelu znalazł się główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 50 Mpix, wspierany przez sztuczną inteligencję. Do tego producent dodał tryby zdjęć dynamicznych oraz funkcje edycji AI. Jeśli chodzi o audio, do dyspozycji mamy tu Dolby Atmos, Hi-Res Audio i tryb wzmocnienia głośności do 200%.

Dostępność i cena, promocja na start

Redmi 15 5G trafił do sprzedaży w trzech kolorach: zielonym, czarnym i tytanowym. Dostępne będą dwa warianty pamięci:

4/128 GB za 899 zł ,

, 8/256 GB za 999 zł.

Xiaomi Redmi 15 5G 0 opinii Xiaomi Redmi 15 5G 0 opinii Ekran 6.90" IPS LCD Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.3 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 7000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Równolegle pojawiła się tańsza wersja Redmi 15 4G, w kolorach czarnym, tytanowym i fioletowym. Ceny wyglądają tak:

649 zł za wersję 8/128 GB,

za wersję 8/128 GB, 749 zł za wersję 8/256 GB.

Xiaomi Redmi 15 0 opinii Xiaomi Redmi 15 0 opinii Ekran 6.90" IPS LCD Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 7000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Można również kupić tani model Redmi 15C, dostępny w kolorach czarnym, zielonym i niebieskim. Cena za wariant 4/128 GB wynosi 499 zł.

Xiaomi Redmi 15C 0 opinii Xiaomi Redmi 15C 0 opinii Ekran 6.90" IPS LCD Pamięć RAM 4 GB Procesor 2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 128 GB Zobacz więcej