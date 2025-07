NASA potwierdza. Do Układu Słonecznego zbliża się obiekt międzygwiezdny

Nowy przybysz w Układzie Słonecznym

Co ważne, kometa nie stanowi zagrożenia dla Ziemi. Przez cały czas pozostanie w odległości co najmniej 1,6 jednostki astronomicznej, czyli około 240 milionów km. Aktualnie znajduje się w odległości około 4,5 jednostki astronomicznej, co stanowi około 670 milionów km od Słońca. Obiekt 3I/ATLAS najbliżej naszej gwiazdy znajdzie się prawdopodobnie 30 października. Zbliży się do Słońca na odległość 1,4 jednostki astronomicznej (około 210 milionów km). Dzięki temu znajdzie się wewnątrz orbity Marsa.