Największy kawałek Marsa sprzedany. Liczyli na 4 mln, ile dostali?

Kawałek Marsa wyjątkowo cenny

To nie był zwyczajny kawałek Marsa, ale "niezwykle rzadki". To coś wręcz niesamowitego i unikalnego. Nic zatem dziwnego, że wystawiający go na aukcji liczyli na niemałe pieniądze. I tak się stało - niezwykle rzadki kawałek Marsa został sprzedany za 4,3 milionów dolarów (3,2 milionów funtów) na aukcji w Nowym Jorku.