T-Mobile podwaja gigabajty w Heyah 01

T-Mobile rozszerzył ofertę Heyah 01 o nową subskrypcję z dwa razy większą paczką danych niż do tej pory. Za 29,99 zł dostaniemy 40 GB, a do tego nielimitowane minuty, SMS-y i MMS-y.

Gdy kilka miesięcy temu robiłem zestawienie ofert na kartę w cenie do 30 zł miesięcznie, przypadkiem natrafiłem na regulamin oferty Heyah 01 z 40 GB Internetu za 29,99 zł miesięcznie. W regulaminie nie było daty, a po kontakcie z biurem prasowym magentowego operatora okazało się, że to pomyłka. Właśnie T-Mobile udowodnił, że ta pomyłka, to zbyt wczesne opublikowanie regulaminu, który właśnie się przydał.

Zobacz: W T-Mobile dostaniesz duży rabat na urządzenia i akcesoria Realme

Zobacz: Heyah: nowy pakiet internetowy 200 GB. Kto może skorzystać?

Dwa razy więcej GB w Heyah 01

Od 26 maja 2022 roku w ofercie Heyah 01 mamy do wyboru jeszcze jeden pakiet z nielimitowanymi minutami, SMS-ami i MMS-ami, a także paczką internetową o wielkości 40 GB (w tym 3,28 GB w roamingu w Unii Europejskiej). Korzystanie z aplikacji Moja Heyah nie zużywa pakietu danych. To wszystko kosztuje tylko 1 zł za pierwszy okres rozliczeniowy, a następnie 29,99 zł za 30 dni. Uiszczanie opłaty subskrypcyjnej może się kartą płatniczą (w ramach zlecenia automatycznego pobierania przez Heyah opłat z tej karty) albo przelewem.

Klienci magentowego operatora migrujący do Heyah 01 z oferty na kartę w T-Mobil i Heyah mogą korzystać z dotychczasowej karty SIM. Nowi użytkownicy muszą najpierw odebrać kartę, by móc korzystać z oferty subskrypcyjnej.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: Orange ma prezenty na Dzień Dziecka w cenie niższej nawet o 1440 zł

Zobacz: Premium Mobile dodaje gigabajty do abonamentów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile