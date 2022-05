Premium Mobile dodaje gigabajty do abonamentów

Premium Mobile odświeżył swoje abonamenty, zwiększając na stałe dostępne w nich pakiety internetowe. Natomiast dostęp do 5G można mieć już od 29,70 zł miesięcznie.

Premium Mobile wzbogaca swoją ofertę abonamentową o dodatkowe gigabajty w wybranych planach taryfowych. Zmiana ta nie powoduje wzrostu cen oraz innych warunków. W ten sposób abonenci operatora mogą liczyć na umowę na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, a także nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych oraz wiadomości SMS i MMS. Jeśli chodzi o pakiety internetowe, to w zależności od abonamentu teraz wyglądają one tak:

Freedom2 za 24,70 zł miesięcznie – 30 GB (było 20 GB),

(było 20 GB), Freedom3 za 29,70 zł miesięcznie – 40 GB (było 30 GB),

(było 30 GB), Freedom4 za 39,70 zł miesięcznie – 60 GB (było 50 GB),

(było 50 GB), Freedom5 za 54,70 zł miesięcznie – 110 GB (było 100 GB).

W czterech taryfach abonamentowych pakiet internetowy urósł o 10 GB i zmiana ta została wprowadzona na stałe. Dodatkowo, już w abonamencie za 29,70 zł miesięcznie (Freedom3) można korzystać z usług 5G. Wcześniej zasięgiem 5G objęci byli abonenci z wyższymi taryfami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie premiummobile.pl/5g.

Usługi Premium Mobile są świadczone przy wykorzystaniu infrastruktury sieci Plus.

