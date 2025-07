Orange: klienci nie oszczędzają stacji bazowych

Wakacje diametralnie zmieniają sposób wykorzystania sieci przez ich użytkowników – stacje bazowe w turystycznych regionach pracują na pełnych obrotach . Na co dzień spokojne, niewielkie miejscowości zmieniają się w wakacyjne centra Polski. Orange podał garść statystyk, jak sytuacja wyglądała w lipcu 2025 . Wynika z nich, że klienci pomarańczowej sieci intensywnie korzystają z mobilnego internetu.

Do tej pory turyści z telefonami w Orange przesłali najwięcej danych w okolicach Helu, Jastarni, Pucka i Władysławowa – około 1400 TB , a więc podobnie jak w ubiegłym roku. Nie ma zmiany na dwóch pozostałych miejscach na podium w sieciowym rankingu regionów turystycznych. Kolejno to okolice Kołobrzegu i Koszalina , a następnie Olsztyna i Ostródy.

Stacja, która przetransferowała w lipcu najwięcej ruchu, nieco ponad 90 TB danych , znajduje się w miejscowości Grzybowo niedaleko Kołobrzegu. Dwie pozostałe z wynikiem blisko 90 TB danych przesłanych w ciągu miesiąca pracują we Władysławowie i Mielnie.

Orange zaobserwował dużą zmianę względem ubiegłego roku w wykorzystaniu technologii 5G w paśmie C. Najwięcej danych – około 42 TB – przesłała stacja we Władysławowie. To ponad dwa razy więcej niż skromne 18 TB zeszłorocznej stacji-rekordzistki z Rewala. Drugie i trzecie miejsce z wynikami oscylującymi w okolicy 34 TB przypada nadajnikom w Łebie i wspomnianym Grzybowie.