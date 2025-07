Orange gotowy na wakacje. Turyści nie stracą zasięgu

Lepszy zasięg, większy spokój

Wakacje to czas odpoczynku, ale dla operatorów – również intensywnego przygotowania. Orange po raz kolejny zadbał o to, by jego klienci mogli cieszyć się komfortowym dostępem do usług mobilnych, gdziekolwiek wyjadą. To ważne w szczególności w miejscowościach sezonowo obleganych przez turystów.

Mobilne stacje nad morzem i w górach

Orange rozmieścił 11 mobilnych stacji bazowych w najpopularniejszych wakacyjnych miejscowościach. Aż dziewięć z nich działa nad Bałtykiem, między innymi w Świnoujściu, Jastarni, Ustroniu Morskim, Jarosławcu czy Sztutowie. Dwie kolejne ustawiono w górach, w Stroniu Śląskim i Radkowie w Kotlinie Kłodzkiej.

Większość z tych stacji obsługuje 5G w paśmie C, idealne do obsługi wielu użytkowników jednocześnie. Powinno się to doskonale sprawdzić w zatłoczonych kurortach, zapewniając szybki Internet i lepszą jakość połączeń.

Nie tylko tymczasowo – stałe wzmocnienie sieci

Orange nie ograniczył się do tymczasowych rozwiązań. Od lipca 2024 do czerwca 2025 operator uruchomił 35 nowych stacji bazowych. Stanęły między innymi na Mazurach, Pomorzu, w górach oraz w województwie lubelskim (powiat lubartowski).

Dodatkowo, ponad 150 już działających stacji zostało zmodernizowanych. Wzmocniono zasięg i zwiększono pojemność, co oznacza lepszy komfort korzystania z usług nawet podczas wakacyjnego szczytu.

Wakacje to też czas offline