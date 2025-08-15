Wiadomości

Za gry na Steam już tak nie zapłacimy. Polska na liście poszkodowanych krajów

Kupując gry na Steam mamy do wyboru wiele opcji. Jedna z nich, niezwykle popularna na całym świecie właśnie zniknęła dla znacznej większości państw.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:48
0
Mowa tu o PayPalu. Ta metoda płatności dla wielu osób jest alternatywą względem podpinania swojej karty płatniczej do sklepu. Jak się jednak okazuje, usługa ta przestała być aktywna w większości rynków na świecie, w tym w Polsce. Tak naprawdę obecnie za gry PayPalem można płacić tylko w krajach, w których oficjalnym środkiem płatniczym jest jedna z tych walut:

  • Euro
  • Funt brytyjski
  • Jen japoński
  • Dolar amerykański
  • Dolar australijski
  • Dolar kanadyjski

Steam bez PayPala dla większości świata

Z czego to wynika? Otóż wedle informacji podanych przez Valve problem stanowi jeden z banków, który pośredniczy w transakcjach PayPal. Ten zaprzestał przetwarzania płatności w przypadku większości walut. Na całe szczęście w przypadku Polski trudno mówić tu o szczególnie dużym utrudnieniu, ponieważ wciąż mamy BLIK-a. Alternatywą pozostaje także zakup karty podarunkowej Steam i wykorzystanie jej na zakup gier. 

Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis, rokas tenys / hutterstock
Źródła tekstu: Tomshardware