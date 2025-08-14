Wiadomości

Play z nową promocją 2 w 1. Już nie musisz się bać limitów

Play wprowadza nową promocję dla osób, które chcą mieć dwa numery w korzystnej cenie. W pakiecie dostępny jest nielimitowany Internet 5G i telefony w promocyjnych cenach. Oferta obejmuje zarówno osób przenoszących numer, jak i dla pozostałych klientów.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:05
3
Dwa abonamenty w cenie jednego

Play ruszył z nową ofertą, która może zainteresować pary, rodziny i osoby szukające oszczędności. Jeśli przeniesiemy do fioletowego operatora dwa numery i wybierzemy abonament PLAY L, zapłacimy po 45 zł za każdy – łącznie 90 zł miesięcznie po rabatach. Warunkiem są zgody na komunikaty promocyjne i e-fakturę oraz terminowe płatności.

W planie Homebox pierwszy numer kosztuje 60 zł, a drugi – 45 zł. W sumie daje to 105 zł miesięcznie po rabatach. W tej opcji Play dorzuca dodatkową kartę SIM z nielimitowanym Internetem, z której można korzystać zarówno w domu, jak i w podróży.

Internet 5G bez limitów

W obu abonamentach Play zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Najważniejsze jest jednak to, że Internet 5G nie ma żadnych ograniczeń prędkości ani transferu. Można bez przeszkód oglądać filmy w 4K, grać online czy prowadzić wideokonferencje.

Ciekawym udogodnieniem jest brak opłat abonamentowych do momentu faktycznego przeniesienia numeru – nawet przez pół roku. Dzięki temu można uniknąć sytuacji, w której przez jakiś czas płacimy dwa rachunki.

Oferta także dla obecnych klientów

Promocja obejmuje nie tylko osoby przenoszące numer. Ci, którzy wezmą dwa numery w PLAY L bez przenoszenia, zapłacą 50 zł za każdyłącznie 100 zł miesięcznie po rabatach.

Operator kusi też nowymi smartfonami 5G w dobrych cenach. W ofercie znalazły się między innymi Samsung Galaxy A56 5G (nasz test) i Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Oba obsługują najnowsze technologie sieciowe i oferują solidne parametry.

Szczegóły promocji dostępne są w salonach Play, pod numerem infolinii 790 500 500 oraz na stronie play.pl.

telepolis
play play abonament promocja w play 2 abonamenty w cenie jednego Internet 5G bez limitów Play internet 5G bez limitu promocja 2 w 1
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Play
Źródła tekstu: Play