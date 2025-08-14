Vectra ma Internet dla studentów i uczniów. Bez zobowiązań

Internet na studia i do szkoły

Przed nami początek nowego roku szkolnego, a później nowego roku akademickiego. Z tej okazji Vectra wprowadziła propozycję, która może zainteresować wielu uczniów i studentów. Chodzi o dostęp do Internetu światłowodowego bez okresu zobowiązania. Operator stawia na maksymalną elastyczność i prostą konfigurację, aby można było korzystać z sieci od ręki. Oznacza to brak długich formalności i podpisywania wieloletnich kontraktów.

Trzy warianty prędkości

Vectra proponuje trzy opcje prędkości do wyboru:

300 Mb/s za 54,99 zł miesięcznie ,

, 600 Mb/s + Wi-Fi 6 za 64,99 zł miesięcznie ,

, 1 Gb/s + Wi-Fi 6 za 79,99 zł miesięcznie.

W dwóch szybszych wariantach w zestawie jest modem Wi-Fi 6. Pozwala on na stabilne połączenie wielu urządzeń naraz, oferuje lepszy zasięg w mieszkaniu i mniejsze zużycie energii. Niezależnie od pakietu, obowiązuje opłata 4,99 zł miesięcznie za wypożyczenie modemu.

