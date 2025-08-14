Vectra ma Internet dla studentów i uczniów. Bez zobowiązań
Vectra przygotowała specjalną ofertę światłowodu bez umowy terminowej dla uczniów i studentów. To elastyczne rozwiązanie dla osób, które często zmieniają miejsce zamieszkania i chcą płacić za szybki Internet tylko wtedy, gdy go potrzebują.
Internet na studia i do szkoły
Przed nami początek nowego roku szkolnego, a później nowego roku akademickiego. Z tej okazji Vectra wprowadziła propozycję, która może zainteresować wielu uczniów i studentów. Chodzi o dostęp do Internetu światłowodowego bez okresu zobowiązania. Operator stawia na maksymalną elastyczność i prostą konfigurację, aby można było korzystać z sieci od ręki. Oznacza to brak długich formalności i podpisywania wieloletnich kontraktów.
Trzy warianty prędkości
Vectra proponuje trzy opcje prędkości do wyboru:
- 300 Mb/s za 54,99 zł miesięcznie,
- 600 Mb/s + Wi-Fi 6 za 64,99 zł miesięcznie,
- 1 Gb/s + Wi-Fi 6 za 79,99 zł miesięcznie.
W dwóch szybszych wariantach w zestawie jest modem Wi-Fi 6. Pozwala on na stabilne połączenie wielu urządzeń naraz, oferuje lepszy zasięg w mieszkaniu i mniejsze zużycie energii. Niezależnie od pakietu, obowiązuje opłata 4,99 zł miesięcznie za wypożyczenie modemu.
Oferta już dostępna
Nowa propozycja Vectry ruszyła 14 sierpnia 2025 roku. Operator podkreśla, że to rozwiązanie skierowane jest szczególnie do osób, które często zmieniają adres, na przykład przy przeprowadzce z akademika do mieszkania lub na czas wakacji. Szczegóły można znaleźć na stronie vectra.pl.