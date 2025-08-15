Wiadomości

Perplexity przebite. Inna firma proponuje dużo więcej za Chrome

Nie tak dawno temu było niezwykle głośno z powodu oferty zakupu Google Chrome, którą pochwaliło się Perplexity. Okazuje się, że także inna firma związana z AI jest zainteresowana zakupem.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:16
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Perplexity przebite. Inna firma proponuje dużo więcej za Chrome

Oczywiście sprzedaż Chrome brzmi jak pomysł zarżnięcia kury znoszącej złote jaja. Możliwe jednak, że Google nie będzie miało wyboru, ponieważ pojawiły się naciski ze strony amerykańskich instytucji antymonopolowych. I o ile gigant może chcieć jak najdłużej to przeciągać odwołując się do kolejnych instancji, oraz angażując coraz to większe grono prawników, to możliwe, że będzie zmuszony ulec. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa oferta na Chrome

Przejdźmy jednak do nowej oferty. Otóż Perplexity zaoferowało astronomiczną kwotę 34,5 miliarda dolarów. Ta została jednak przebita przez serwis Search.com, który zaoferował 35 miliardów dolarów. Co więcej, sama propozycja wygląda o wiele bardziej wiarygodnie. Otóż firma otwarcie przyznała, że wspierać w zakupie ma JP Morgan

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO ThinkPad T14s Gen 6 14" IPS Ryzen AI 7 Pro 360 32GB RAM 1TB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop LENOVO ThinkPad T14s Gen 6 14" IPS Ryzen AI 7 Pro 360 32GB RAM 1TB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
9949 zł - najniższa cena
Kup teraz 9949 zł
Laptop LENOVO IdeaPad Slim 5 16AHP10 16" IPS R7-8845HS 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop LENOVO IdeaPad Slim 5 16AHP10 16" IPS R7-8845HS 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
3299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299.99 zł
Laptop ACER Chromebook 514 CB514-1W-53QK 14" IPS i5-1135G7 8GB RAM 128GB SSD Chrome OS
Laptop ACER Chromebook 514 CB514-1W-53QK 14" IPS i5-1135G7 8GB RAM 128GB SSD Chrome OS
0 zł
2699.97 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699.97 zł
Advertisement

Czym jednak jest Search.com? Mowa tu o wyszukiwarce internetowej, która jest w całości oparta na AI. Korzysta ona z zasobów sieci, jednak nie otwiera prostej drogi do stron źródłowych, z których czerpie informacje. Co ciekawe, firma nie tylko chce kupić Chrome, ale ma także na niego plany. Jak można przeczytać w ich komunikacie prasowym:

 Search.com obiecuje coś rewolucyjnego: rzeczywisty zwrot gotówki dla użytkowników, podział przychodów dla wydawców i koniec przeładowanego reklamami doświadczenia w sieci, które tłumiło internet przez dekady.

Niestety, nie wiadomo, na czym ma polegać ten zwrot gotówki, czy podział przychodów. A także jak zamierza ograniczyć ilość reklam na stronach. Warto więc podchodzić do tego z dystansem, ponieważ nikt nie wydaje 35 miliardów dolarów holdingu finansowego dla dobra ogółu. Jeśli już, to tylko po to, żeby na tym naprawdę dużo zarobić.

Image
telepolis
chrome Google perplexity Search.com
Zródła zdjęć: gioele piccinini / Shutterstock
Źródła tekstu: Android Police