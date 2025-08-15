Perplexity przebite. Inna firma proponuje dużo więcej za Chrome

Oczywiście sprzedaż Chrome brzmi jak pomysł zarżnięcia kury znoszącej złote jaja. Możliwe jednak, że Google nie będzie miało wyboru, ponieważ pojawiły się naciski ze strony amerykańskich instytucji antymonopolowych. I o ile gigant może chcieć jak najdłużej to przeciągać odwołując się do kolejnych instancji, oraz angażując coraz to większe grono prawników, to możliwe, że będzie zmuszony ulec.

Nowa oferta na Chrome

Przejdźmy jednak do nowej oferty. Otóż Perplexity zaoferowało astronomiczną kwotę 34,5 miliarda dolarów. Ta została jednak przebita przez serwis Search.com, który zaoferował 35 miliardów dolarów. Co więcej, sama propozycja wygląda o wiele bardziej wiarygodnie. Otóż firma otwarcie przyznała, że wspierać w zakupie ma JP Morgan.

Czym jednak jest Search.com? Mowa tu o wyszukiwarce internetowej, która jest w całości oparta na AI. Korzysta ona z zasobów sieci, jednak nie otwiera prostej drogi do stron źródłowych, z których czerpie informacje. Co ciekawe, firma nie tylko chce kupić Chrome, ale ma także na niego plany. Jak można przeczytać w ich komunikacie prasowym:

Search.com obiecuje coś rewolucyjnego: rzeczywisty zwrot gotówki dla użytkowników, podział przychodów dla wydawców i koniec przeładowanego reklamami doświadczenia w sieci, które tłumiło internet przez dekady.